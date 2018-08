Pays Basque, France

A peine trois semaines que cette société Bayonnaise est lancée. Ses créateurs se sont fait une spécialité de pédaler pour livrer des colis et des plis dans toute l’agglomération bayonnaise.

Olivier Specht, 28 ans, et Raphael Augé, 21 ans, lancent "La Course" pour ceux qui ont besoin de livrer une enveloppe, un dossier ou même un chargement allant jusqu'à...80 kilos !

Olivier Specht "in vélo veritas" (Crédit photo : Laurent Belando) -

Le palois Raphael Augé - Laurent Belando

S'adapter à la chaleur comme à la pluie c'est possible pour Raphael Augé Copier

Le vélo-cargo de "La Course", une pépite ! © Radio France - Jacques Pons

Rien à voir avec les autres livreurs comme Deliveroo ou encore Ubereats et My Spot My Food centrés, eux, sur la livraison de produits alimentaires.

Les deux pédaleurs de "La Course" utilisent des vélos mécaniques ("par choix écologique" selon Olivier Specht). L'un des vélos, de marque américaine, est à pignon fixe ("plus simple et mieux conçu pour l'entretien" selon Raphael Augé). L'autre outil de "La Course" est un vélo cargo. Cette merveille de plus de deux mètres de long permet de transporter des colis très lourds. Ce vélo-cargo de 23 kilos bénéficie d'un pignon arrière richement doté en dents. De quoi avaler sans soucis n'importe quelle côte !

Des pneus tout terrains pour s'adapter aux surprises de la routes © Radio France - Jacques Pons

L'idée des créateurs de "La Course" est de proposer une livraison en minimum une demi-heure jusqu'à 3 heures s'il s'agit de transporter un gros poids. "Imaginez une livraison en camionnette depuis Bayonne-Saint Esprit à Biarritz en camionnette, c'est impossible en une demi-heure. En vélo, c'est faisable". La fourchette des prix proposés va de 8 euros à 24 euros (option "supersonique"). On ajuste ensuite en fonction de la distance et du poids.

La société "La Course" est située au 3 rue Victor Hugo ou par le 06 69 68 35 32