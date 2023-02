Une société foncière créée en Dordogne pour racheter les commerces vides

Une grande affiche "locaux à louer" barre la vitrine de l'ancien magasin Jennyfer, désormais vide, dans la rue Taillefer à Périgueux. En face, Anatole vient de mettre un panneau "déménagement" sur sa petite boutique de téléphonie. Il part de l'artère commerçante du centre-ville, seulement un an après avoir ouvert, parce que les propriétaires demandent des loyers beaucoup trop élevés : "1.100 euros charges comprises, c'est trop cher, surtout avec le prix de l'électricité qui explose".

Pour éviter les locaux commerciaux vides dans les centres-bourg et les cœurs de ville, le département et la banque des territoire, l'émanation régionale de la Caisse des dépôts et consignations, lancent en ce début d'année 2023 une société foncière commerciale qui aura pour but de racheter les locaux vides, les rénover, et les relouer à des prix raisonnables pour attirer des commerçants à s'installer.

Racheter, rénover et louer à prix raisonnable

La société foncière, filiale de la société d'économie mixte SEMIPER, est un projet porté depuis deux ans par le département de la Dordogne. Le conseil départemental y abonde à hauteur d'un million d'euros, la banque des territoires à même hauteur, et quatorze communes de Dordogne, neuf intercommunalités et l'agglo de Bergerac y participent avec un ticket d'entrée fixé à un euro par habitant. D'autres communes pourraient suivre,

En échange, elles peuvent présenter des commerces vacants pour qu'ils soient rachetés par la foncière. A Périgueux, la maire Delphine Labails a déjà présenté trois lots dans la rue Taillefer et la place de la Clautre. "Aujourd'hui nos collectivités ont des moyens de plus en plus contraints. Un projet que je ne pourrait pas porter, c'est-à-dire l'achat, faire les travaux et la gestion de location, la foncière nous le rend possible", explique Jérôme Bétaille, le maire d'Eymet, aussi président de la SEMIPER.

Les mairies seules n'ont pas les moyens

Thiviers, Sarlat, La Roche Chalais ou encore Eymet ont aussi présenté des projets. "On avait un bâtiment sur la voie départementale en plein milieu de notre coeur de ville qui était vide de tout, c'était 280 000 euros d'achat, plus des travaux de l'ordre de 500 000 euros, je n'en avait pas les moyens en tant que commune", explique Jérôme Bétaille. "La foncière me permet d'éviter de prendre les fonds propres de la mairie".

La foncière ne pourra pas résorber toutes les friches commerciales du département. La société compte investir sur une trentaine de projets au départ, avec un cycle qui prendra plusieurs années avant de mettre en location les biens. Le but au final est de revendre les locaux commerciaux, pour réinjecter les fonds dans de nouvelles friches.