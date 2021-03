Une société rochelaise crée une plateforme numérique pour suivre les cours à distance en réalité virtuelle

Fondée en 2015, la société rochelaise Serious Frames compte 7 employés dont deux apprentis. Son créneau c'est l'utilisation des outils du jeu vidéo comme la 3D ou la réalité virtuelle mais à des fins professionnelles ! Le mois dernier l'entreprise a été sélectionnée par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'un appel à projet pour la création d'une plateforme numérique adaptée à l'enseignement à distance.

Ça tombe à pic en pleine crise sanitaire, les étudiants ont souvent été obligés de suivre leurs cours par ordinateurs interposés. Ça a été très compliqué pour beaucoup d'entre eux, alors cette plateforme numérique va être développée pour leur simplifier la vie.

A commencer par les bug de connexion internet explique Olivier Quibel le fondateur de Serious Frames : "J'ai entendu beaucoup de familles se plaindre de quand on perd la connexion on va forcément perdre une partie du cours. Du coup l'idée c'est de proposer une plateforme qui mette le cours en pause si vous vous déconnectez pour n'importe quelle raison et qui reprenne le cours exactement là où il était quand vous vous reconnectez."

Autre aspect démotivant des cours à distance, le visuel des applications de visioconférence : "Pour éviter ce phénomène de solitude avec que des petites vignettes représentant chaque participant à une réunion, l'idée c'est de re-spacialiser les gens dans un environnement 3D. On n'est plus juste face à une session Zoom mais on retrouve un peu l'environnement de la classe."

Et quitte à mettre les nouvelles technologies au service des cours, autant les rendre plus ludiques et permettre aux élèves d'interagir : "Vous allez pouvoir avoir une partie du cours qui va se dérouler normalement et à un moment le prof prend un casque de réalité virtuelle et vous emmène dans d'autres univers, par exemple dans un endroit qui va illustrer son propos. Pour tout ce qui est travaux pratiques, reproduction du geste professionnel, les élèves mettent un casque et testent des choses en conditions réelles, par exemple ça peut être le montage/démontage d'un moteur."

La plateforme permettra aussi aux élèves les plus studieux de prolonger leur apprentissage en dehors des cours : "Souvent vous avez que 4 heures pour faire un TP, parfois vous avez envie d'en savoir un peu plus sur tel ou tel outil, alors on va vous proposer plein d'exercices complémentaires sans forcément être obligé d'avoir le prof à côté puisqu'on a possibilité de streamer, voire d'enregistrer les sessions qui se passent dans un univers virtuel".

Olivier Quibel précise qu'il ne s'agit pas de se substituer à l'enseignement classique mais d'y être complémentaire et le fondateur assure que ce projet a vocation à exister bien au delà de la crise sanitaire : "Notre objectif c'est de créer quelque chose qui vous permette de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Donner un cours à des étudiants à La Rochelle et en même temps à des étudiants à Casablanca qui vont pouvoir suivre le cours à distance dans les mêmes conditions que ceux qui sont en présentiel."

La société vise en priorité l'enseignement supérieur : cours en amphithéâtre, travaux dirigés et cours magistraux mais par extension espère intéresser l'enseignement secondaire, déjà quelques établissements se seraient penchés sur le projet.

Pour développer la plateforme, la société a reçu une subvention de 41 000 euros de la part de la région et espère un déploiement dès janvier 2022.