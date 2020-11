Une société spécialisée dans l'ingénierie et l'automatisation recrute dans la métropole dijonnaise

Créée à Lyon, la société EKIUM, spécialisée dans les métiers de l'ingénierie et de l'automatisation, s'est implantée sur le territoire de Dijon Métropole et annonce un recrutement pour atteindre un effectif de 25 à 30 personnes sur son nouveau site.

Société spécialisée dans les métiers de l'ingénierie et de l'automatisation créée à Lyon, EKIUM a fait le choix de Dijon Métropole pour créer un centre d'études de proximité. Ekium se positionne aux côtés des industries de procédés comme un acteur français de l'Ingénierie spécialisé en maîtrise d'oeuvre, conception et réalisation. Ses équipes pluridisciplinaires interviennent du plan directeur à la réhabilitation des sites industriels. Une expertise phare pour Dijon Métropole.

EKIUM veut aujourd'hui se développer en Côte-d'Or

Dans le contexte du plan « France Relance », l'arrivée de cette société vient renforcer le tissu d'entreprises expertes pour soutenir et accompagner le développement des industriels implantés en Bourgogne-Franche-Comté. En choisissant Dijon Métropole pour se développer, EKIUM compte participer activement au dynamisme économique du territoire. L'entreprise intervient en effet dans de nombreux secteurs : chimie et pétrochimie, nucléaire, sciences de la vie (pharmacie, chimie fine, cosmétologie, biotechnologies), agroalimentaire, pétrole et gaz, environnement et énergie ou encore industrie du papier.

Elle compte notamment parmi ses clients CEA Valduc, Cerelia, Constellium, Delpharm, Global Hygiène, Inovyn, Recipharm, Safran, Saica, Solvay, Suez ou encore Vallourec.

Le site internet sur lequel vous pouvez postuler - capture écran Ekium

Une prévision d'une trentaine de collaborateurs d'ici 3 ans

Accompagnée par Dijon Métropole Développement et les services de Dijon Métropole, EKIUM s'est installée depuis le mois de décembre 2019 dans des bureaux situés dans la zone d'activités Cap Nord. L'entreprise anticipe de futurs recrutements pour atteindre un effectif de 12 salariés à fin 2020 auquel viendrait s'ajouter 25 à 30 collaborateurs d'ici 3 ans. EKIUM est donc à la recherche de talents (ingénieur.e.s projets pharmacie, technicien.nes et ingénieur.e.s études installation générale) pour compléter son effectif dijonnais.

L'entreprise est implantée dans plusieurs pays

Composée de 1 200 collaborateurs répartis sur 30 implantations notamment en France mais aussi, en Belgique, au Luxembourg et récemment en Suisse, ou intervenant sur les sites de ses clients, EKIUM offre une réelle valeur ajoutée dans le secteur industriel et celui du bâtiment en redessinant les modes de production en France comme à l'international.