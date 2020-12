PHOTOS - Une manifestation pour l'installation d'Amazon à Montbert en Loire-Atlantique

"Oui à l'emploi et au développement". C'est un des slogans des manifestants qui se sont rassemblés ce samedi 19 décembre dans la matinée à Montbert. Une soixantaine de personnes s'est donnée rendez-vous dans le parc d'activité de la Bayonne, là où pourrait s'implanter une plateforme logistique d'Amazon de 185 000 mètres carrés. Cette manifestation avait pour but de montrer que certains habitants du secteur de Montbert sont favorables à l'implantation du géant américain au sud de la Loire. Au mois de novembre, deux manifestations avaient rassemblées plusieurs milliers de personnes contre le projet.

Selon les manifestants rassemblés ce samedi 19 décembre, l'implantation d'Amazon à Montbert serait favorable au développement économique du secteur. © Radio France - Julie Munch

Plus d'emploi locaux

"La question c'est pas Amazon ou pas Amazon. La question c'est le développement de la commune, de la communauté de commune et du département. En l’occurrence c'est Amazon mais c'est aussi entre 1 000 et 1 500 emplois et des retombées fiscales", explique Laurent Duquesne, un des fondateurs du collectif "Oui à Amazon à Montbert". Les opposants au projet ne nient pas la création d'emploi mais dénoncent des emplois précaires. Alexis, un jeune habitant de la région ne comprend pas cet argument. "Franchement, quel emploi est plus précaire qu'un autre? Tous les emplois sont bons à prendre", dit-il. Les manifestants affirment aussi que le projet n'aura aucune emprise agricole puisque l’entrepôt serait construit sur une ancienne friche hospitalière.

Ces manifestants sont pour l'installation d'Amazon à Montbert car cela favoriserait la création d'emplois locaux © Radio France - Julie Munch

"Mieux ici qu'ailleurs"

Autour des manifestants, le dispositif de gendarmerie était bien visible. Mais finalement, aucune contre-manifestation des "anti-Amazon" ne s'est produite. Tout s'est passé dans le calme. Les manifestants leur ont tout de même fait référence en détournant leur slogan "Amazon ni ici, ni ailleurs", en inscrivant sur leurs pancartes "mieux ici qu'ailleurs". C'est tout le sens du message d'Alexis : "Si Amazon ne s'installe pas à Montbert, l'entreprise ira dans les départements voisins, voir dans les pays voisins. Il faut vivre avec son temps. et ne pas oublier qu'Amazon sert de tremplin pour de nombreuses PME, qui se servent du site pour vendre leurs produits", argue-t-il avant de conclure: "et puis franchement, qui n'a jamais commandé sur Amazon? ".