Une soixantaine de personnes mobilisées contre la baisse du pouvoir d'achat à Châteauroux

Ils viennent de tous les horizons, du secteur public comme du privé, salariés ou retraités, mais ils se sont retrouvés pour défendre une même chose : leur pouvoir d'achat. Une soixantaine de Castelroussins se sont mobilisés ce jeudi matin, place de la Victoire et des Alliés devant la préfecture de l'Indre, à l'appel de la CGT.

Un pouvoir d'achat en baisse

Les manifestants déplorent la détérioration de leur qualité de vie. Avec une inflation record de 4,5% entre mars 2021 et mars 2022 selon l'Insee et des prix de l'énergie et des carburants qui atteignent des sommets, beaucoup sont aujourd'hui obligés de faire des sacrifices. "Les loisirs sont très limités, on ne part plus en promenade le week-end", témoigne un Castelroussin.

Des sacrifices également sur les choses de première nécessité. "On fait attention quand on remplit notre chariot, on prend davantage de premiers prix", explique une manifestante. Un autre ajoute : "sur la santé, on hésite. Même en habitant Châteauroux, il faut parfois se déplacer pour aller voir des spécialistes, donc on hésite à y aller".

à lire aussi Une centaine de manifestants à Châteauroux pour le pouvoir d'achat et contre Emmanuel Macron

Pour une revalorisation des salaires et un changement de système

Tous réclament donc une revalorisation des salaires et des pensions de retraite. Mais au-delà de ces revendications financières, certains réclament aussi un changement complet de système. "Je veux que le système capitaliste n'existe plus. Il y a toujours plus de profits pour les grandes entreprises et plus rien pour les salariés", dénonce un manifestant. "Il faut arrêter aussi la casse de la fonction publique et embaucher massivement."

A dix jours du premier tour de l'élection présidentielle, les manifestants espèrent être entendus, même si la plupart ont du mal à se retrouver dans les programmes des candidats et regrettent un manque de considération pour les travailleurs.