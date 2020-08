Une soixantaine de photos de confinement exposée à la médiathèque de Felletin

Masques, papier toilette et bébé animaux : on trouve de tout sur les photos de l'exposition "Temps de Pose" à la médiathèque de Felletin. Les soixante clichés ont tous été envoyés pendant le confinement par des habitants du sud de la Creuse : une image pour traduire son état d'esprit pendant cette période inédite.

Certaines photos sont drôles, d'autres plus sombres ou poétiques. "Les gens ont composé avec ce qu'il y avait autour d'eux et on voit vraiment ce qu'il se passait pendant cette période" dit Denis Bernatets, en charge de la programmation et de l'animation à la Médiathèque Creuse Grand Sud.

Dans la salle d'exposition, tout un mur est consacré aux élèves de l'école de Saint-Frion. La professeure Céline Andrieu a voulu réaliser un projet collectif mais à distance et le pari semble réussi, la trentaine d'enfants de la classe a joué le jeu et chacun a envoyé une photo : "beaucoup d'animaux" constate l'enseignante.

Photo et jeux de mots

En parallèle des photos, il a aussi été proposé d'envoyer des phrases simples : sujet verbe complément pour construire des cadavres exquis, un jeu inspiré de l'Oulipo, mouvement littéraire surréaliste. Les mots de la phrase ont ensuite été découpés puis assemblés au hasard pour donner des phrases rigolotes et poétiques. Ces cadavres exquis sont également exposés à la médiathèque.

Pour admirer ces œuvres de confinement, vous avez jusqu'au 16 septembre. Il faut venir avec son masque. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l'entrée de la médiathèque de Felletin.