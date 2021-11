Une soupe solidaire devant la mairie de Strasbourg pour alerter sur la situation des sans-abris

27 associations et collectifs citoyens strasbourgeois ont planté leurs tentes et garé leur bus devant la mairie de Strasbourg ce samedi. Un rassemblement pour sensibiliser à la situation particulièrement précaire des sans-abris, en manque d'hébergements d'urgence alors que le froid se durcit.

27 associations et collectifs citoyens ont distribué cafés et petit déjeuner aux sans-abris devant l'hôtel de ville de Strasbourg ce samedi

Les associations d'aide aux sans-abris de Strasbourg l'assurent : elles viennent au secours de plus en plus de personnes dans la rue. Les 5 500 places d'hébergements réparties dans une soixantaine de structures sont insuffisantes face au nombre de femmes, d'hommes et de familles dans le besoin, affirment-elles. Pour sensibiliser les pouvoirs publics et les passants à la situation, un collectif de 27 associations organisait ce samedi un soupe populaire sur la place Broglie.

Sac sur le dos, l'air frigorifié, Kylian trouve un café et un peu de réconfort auprès des bénévoles réunis place Broglie. Comme depuis cinq ans, il a passé la nuit dehors. "Je dors à Etoile-Bourse. J'ai dormi avec une couverture et un duvet qui n'a pas de fermeture. J'ai quasiment pas dormi de la nuit, là je suis gelé jusqu'aux os. On espère qu'il y aura du changement." Dans la bouche de Kylian, l'espoir laisse rapidement place à l'amertume. Impossible de trouver une place dans les hébergements du Samu Social : le 115 est surchargé avec près de 3 000 appels par semaine ce mois d'octobre. "On dirait qu'ils attendent juste qu'on claque comme ça, ça fera moins de SDF, moins de paperasse", lâche-t-il.

Un appel à la responsabilité de l'Etat

"Ils", selon Kylian, c'est l'Etat. De leur côté, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg ont acté la création de 300 places d'hébergement d'urgence. Insuffisant, pour Sabine Carriou, responsable de l'association "Les Petites Roues". Ses bénévoles effectuent maraudes, distributions de repas et de vêtements une à deux fois par semaine à Strasbourg. "Nous attendons que l'Etat débloque des places d'hébergement d'urgence, arrivé fin novembre. Ce n'est pas nous associations, de jouer le rôle de tampon. Ce n'est pas aux citoyens de porter cette charge". Les demandes sont de plus en plus nombreuses. "Notre volume a doublé", estime la bénévole.

L'association l'Abribus a garé son véhicule sur la place Broglie. © Radio France - François Chagnaud

Deux fois plus de personnes à aider, de repas à distribuer. Cette opération de communication et de solidarité doit servir à alerter le public et les décideurs. "Il s'agit de sensibiliser le public et dire ce qu'il se passe à Strasbourg. Cela n'arrive pas qu'à Calais. Actuellement, il y a des tentes à Bourse-Etoile, Montagne-Verte, Ducs-d'Alsace, derrière la gare de marchandises", énumère-t-elle.

Le collectif juge la situation urgente alors que les températures continuent à baisser. Ce lundi, un homme sans-abri a été retrouvé mort à côté de sa tente près du stade Vauban.