La Nouvelle éco : une start-up charentaise mise sur la réalité augmentée pour vendre vins et spiritueux

Créée il y a un peu plus de 6 ans, "Lux Lingua" a quitté la pépinière Krysalid à Saint-Michel près d'Angoulême pour s'installer en septembre 2020 en plein coeur de Jarnac. Spécialisée dans le marketing innovant par la réalité augmentée pour les maisons de vins et spiritueux, la start-up a lancé début décembre sa plate-forme Xemplar. Il s'agit de proposer des informations complémentaires sur une bouteille de vin ou de spiritueux, en scannant simplement son QR Code. L'expérience propose une belle chorégraphie japonisante de papillons, mais aussi la liste des arômes, l'origine du produit, l'histoire du domaine qui le propose, etc.

60% de ventes en plus

C'est une innovation pour les consommateurs, mais au bout du bout, pour les clients de "Lux Lingua", les maisons de cognac en Charente, les vins dans le Bordelais et les spiritueux, c'est bien sûr un argument de vente non négligeable. La réalité augmentée provoque, paraît-il, jusqu'à 60% d'achats supplémentaires chez les consommateurs. La start-up Lux Lingua, qui avait déjà participé au CES de Las Vegas en 2019, compte aujourd'hui 9 salariés. Elle vient d'être lauréate de l'incubateur Bernard-Magrez, grand nom de la viticulture dans le Bordelais et l'appellation Pessac-Léognan, qui a décidé d'aider les entreprises novatrices dans le domaine des vins et des spiritueux.