Limoges, France

L'entreprise se nome Lije Technologies. Son bébé ? L'application I-Topo développée depuis 2014 à Esther Technopole à Limoges. Une idée né d'un constat fait par le président de la société, le Corrézien Julien Delaye, également patron de plusieurs entreprises de Travaux Publics en Limousin :"Les plans de réseaux enterrés sont parfois faux ou incomplets. Cela peut-être dangereux quand des agents creusent pour travailler sur les réseaux ou en installer de nouveaux. Souvent, des photos des chantiers sont réalisées, mais bien souvent, elles ne sont pas bien exploitées par la suite, car pas bien référencées."

D'où cette idée d'application qui est en fait une photothèque intelligente explique Julien Delaye :"On demande à nos clients de prendre, sur chaque chantier, quelques photos de points techniques ou d'anomalie avec leur téléphone et de les rentrer dans l'application. Si eux ou d'autres repassent par là plus tard, il leur suffira de taper un mot clé, ou un style de réseau pour retrouver immédiatement leurs clichés. On ne vient pas remplacer les plans de toute façon obligatoires. On vient les compléter, pour avoir le plus d'informations possibles. Cela sécurise le travail des agents. Et cela peut aussi éviter des accidents souvent coûteux avec parfois des litiges importants."

Un marché énorme en France et dans le monde !

Et le marché semble énorme. Des accidents de chantier sur les réseaux, il y en a en moyenne 300 par jour en France selon le directeur opérationnel de Lije Technologies Gérard Vernadat. D'où l’intérêt d'I-Topo commercialisée en France depuis juin 2017. En à peine plus d'un an, 200 clients en ont fait l'acquisition pour environ 1 000 utilisateurs. Et selon lui, ce n'est que le début :"En France, il y a plus de 100 000 structures qui sont concernées par ce que l'on fait. Ne serait-ce que dans le monde des Travaux Publics. Alors imaginez à l'international ! A l'étranger, ils ont exactement le même problème de détection des réseaux déjà enterrés. Et le monde est vaste !"

L'application made in Limouzi est d'ailleurs déjà à l'essai au Gabon, en Algérie et en Roumanie. Des pays francophones ou francophiles car pour l'instant, I-Topo n'existe qu'en français. Mais une version anglaise va bientôt sortir. Cela prend du temps car tous les supports liés à l’application, notamment le site internet, doivent aussi être déclinés dans la langue de Shakespeare. Et les concepteurs d'I-Topo voient grand. Si ils se concentrent pour l'instant sur le monde des TP, ils savent pertinemment que tous les secteurs d'activités dans lesquels la photo à une importance, pourraient un jour avoir un intérêt pour cet outil.