Une start-up de Montpellier veut envoyer du matériel médical en Ukraine sans savoir comment faire

Depuis un mois la solidarité avec l'Ukraine s'organise partout avec les particuliers et les entreprises. Kinvent, une start-up de Montpellier qui conçoit des capteurs connectés pour la rééducation et la préparation physique souhaite elle aussi manifester cette solidarité en donnant du matériel, mais ce n'est pas évident.

Athanase Kollias le fondateur de l'entreprise était l'invité de la Nouvelle Eco ce lundi matin sur France Bleu Hérault

Qu'est ce qui vous a décidé à donner du matériel pour l'Ukraine ?

On voit tout ce qui se passe. Cela fait maintenant un mois que la guerre continue. Nous sommes très engagés dans le monde médical. Nos clients sont les kinésithérapeutes et tous les départements de médecine physique et réadaptation. La guerre, c'est une bonne chose pour personne. On a déjà commencé les dons d'argent et maintenant, notre objectif, c'est de pouvoir envoyer notre matériel.

Quel matériel avez vous prévu de donner et à quoi pourrait il servir en Ukraine ?

C'est du matériel très utilisé pour la rééducation fonctionnelle. Et nous savons tous que des actions militaires peuvent entraîner derrière des blessures assez importantes parfois, qui demandent de la rééducation. La guerre, ça fait déjà un mois que ça dure et nous, nous savons tous que les hôpitaux sont tous pleins et qu'il y a un besoin.

Pour rendre les choses concrètes, nous avons des dispositifs connectés avec lesquels le professionnel de rééducation comme le kinésithérapeute ou le médecin ou le médecin de sport va pouvoir suivre les progrès du patient et mettre en place des entraînements adaptés pour sa réadaptation. Concrètement, c'est pour retrouver la mobilité articulaire suite à une blessure fonctionnelle ou même les capacités neurologiques de la personne. On travaille avec l'armée française par exemple pour les aider à faire de la réadaptation, par exemple des problèmes de genoux.

On n'a pas trouvé les moyens d'envoyer notre matériel, il faut nous aider

On a vu des centaines de camions avec de la nourriture, avec des vêtements partir pour pour l'Ukraine. Et vous, vous voulez envoyer du matériel médical et manifestement, vous avez les plus grandes difficultés à envoyer ce matériel. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?

La première chose, c'est que c'est pas un matériel de première nécessité. Ce n'est pas quelque chose qu'on va voir sur le front. Et ce n'est pas quelque chose dont on a besoin pour survivre. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de la nourriture, donc ça sort un peu de ce cadre là. Cela dit, c'est quand même notre objectif de pouvoir aider. Alors, les dons financiers, c'est toujours très bien. Mais nous savons que nous pouvons aller beaucoup plus loin que ça. On n'a pas trouvé le moyen pour pouvoir l'expédier là bas. Il faut nous aider.

Donc là, vous lancer un appel ?

Exactement. On lance un appel pour qu'on puisse envoyer du matériel aux hôpitaux et aux services de réadaptation en Ukraine. Si on peut aider, il faut aider.

Pour contacter Kinvent : akollias@k-invent.com