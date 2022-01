Une start-up de Pessac invente un pacemaker révolutionnaire

Ce dispositif - baptisé ICOMS FLOWMAKER - concerne potentiellement beaucoup de monde, puisque tous les ans, ce sont près de 200 000 patients qui se retrouvent à l'hôpital pour une insuffisance cardiaque sévère. Fineheart, basée à Pessac, emploie actuellement 45 salariés, et cela fait 12 ans qu'elle réfléchit à ce fameux dispositif. Elle est désormais sur le point d'y arriver, puisque après 2 levées de fonds en juin et décembre dernier, elle a pu récolter les 21 millions d'euros qui lui manquaient pour pouvoir passer aux premiers essais cliniques sur l'homme, qui auront lieu chez nous au CHU de Bordeaux, avec lequel elle travaille, dans le courant de cette année 2022

Un dispositif cardiaque très prometteur

Cet ICOMS FLOWMAKER, qui ressemble en fait à une mini-turbine, permet de contourner toutes les contraintes actuelles du Pacemaker: d'abord il est plus petit, de la taille d'un doigt pas plus . Et surtout il a une batterie qui se recharge toute seule, par simple contact avec la peau. Plus besoin donc pour les malades, d'être opérés à cœur ouvert à chaque fois qu'il faut changer les piles, des opérations qui même si elles sont maitrisées par les médecins, représentent toujours un risque notamment d'infection.

Depuis quelques mois, Fineheart se développe à l'international et noue des partenariat avec start-ups de la medtech partout dans le monde. Mais son directeur Arnaud Mascarell tient aussi à garder les pieds en Gironde, avec le site de Pessac, et des capitaux qui restent majoritairement basés chez nous en Nouvelle Aquitaine.

Retrouvez la Nouvelle Eco tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde