Une start up montpelliéraine veut rendre le secourisme sexy

Hémotion créé en mars 2020 par un ancien militaire héraultais propose des formations sur mesure pour les sportifs et des kits de secours originaux. Son ambition est de changer l'image du secourisme et le rendre plus attractif.

Tony Busch le fondateur de la start up Hémotion s'est formé au secourisme lors de ses années passées au sein des forces spéciales Françaises. Il a choisi de se réorienter après les attentats de 2015 et 2016. Il était alors en mission en Irak et avait l’impression de ne servir à rien, d’être impuissant face à ce qu’il se passait dans son pays. Il a voulu montrer qu’on pouvait sauver plus de vies en étant bien formé aux gestes de premier secours.

En mars 2020, au tout début de la pandémie de Covid-19 il lance donc sa petite entreprise avec pour ambition de révolutionner l'image "vieillotte" du secourisme en proposant des formations _ "plus sexy pour apprendre sérieusement en s'amusant"_et des équipements de secours : canette de soins , des kits sports extrêmes, garrot.

Canette de soins - Hémotion

Des sportifs professionnels Français tels que Stéphane TOURREAU (vice-champion du monde d’apnée), Yoann LEROUX (champion du monde de Parkour), ou Mickaël MAWEM (finaliste des J.O de Tokyo 2020) soutiennent la marque Hémotion.