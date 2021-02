La nouvelle éco : une start-up parisienne crée une messagerie pour tisser des liens entre voisins

"C'est le Whatsapp, le Teams, le Slack de l'immeuble et du quartier". C'est avec ces mots que Rémy Lombard, président et cofondateur d'Alacaza présente la messagerie créée à Paris en 2017. Elle permet notamment aux résidents d'un immeuble d'entrer en contact avec leur bailleur ou leur syndic.

Depuis octobre dernier, des résidents de Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne, peuvent communiquer avec leurs voisins, leur syndic de copropriété ou avec leur bailleur social sans avoir besoin d'avoir leur numéro de téléphone. Ils doivent passer par une application, une plateforme nommée Alacaza, disponible sur leur téléphone portable, leur ordinateur ou leur tablette. Cette messagerie est déployée dans plusieurs quartiers de Paris, dans les 15e, 16e et 17e arrondissement, ainsi qu'à Saint-Ouen. La plateforme se développe également au-delà de l'Île-de-France, à Lyon et au printemps prochain à Marseille. "On a une dizaine de milliers d'utilisateurs dans 500 immeubles", se félicite le patron d'Alacaza, Rémy Lombard.

Tout est né d'une fuite d'eau

Rémy Lombard, président d'Alacaza, a eu l'idée de créer cette plateforme après avoir été victime d'une fuite d'eau dans son appartement il y a quelques années : "Je me suis retrouvé dans une situation très compliquée où je n'arrivais pas à prévenir mes voisins ni mon syndic de copropriété", explique-t-il. Depuis, Alacaza est née, la start-up parisienne est même incubée au sein de la station F, dans le 13e arrondissement de la capitale. Son objectif est triple : transmettre des informations de la part des bailleurs vers les résidents, permettre les échanges entre voisins et ouvrir des perspectives au niveau de l'économie locale.

Des échanges entre tous les acteurs d'un immeuble

Cette application permet de connecter, gratuitement, "l'ensemble des résidents d'un immeuble, les gardiens de l'immeuble, les prestataires de service qui interviennent dans la vie de l'immeuble et de l'autre côté le reste des professionnels de l'immobilier comme les syndics, les bailleurs sociaux et les promoteurs de l'immobilier". "On permet à des syndics, des bailleurs et des promoteurs de pouvoir communiquer très facilement avec l'ensemble des occupants d'un immeuble", indique Rémy Lombard. Ainsi si des travaux sont prévus dans un immeuble, en plus de la traditionnelle affiche placardée dans les parties communes, un message du bailleur ou du syndic peut être envoyé à tous les résidents utilisateurs d'Alacaza. Un système d'échange qui peut se faire dans l'autre sens : un résident peut faire remonter des problèmes techniques comme des pannes d'ascenseur, une ampoule grillée dans un escalier, etc.

"A partir de l'application, on peut déclarer un incident et ce professionnel de l'immobilier peut recevoir l'information"

L'entreprise parisienne a également mené une expérimentation concernant la sensibilisation à la transition écologique : "On a diffusé de l'information pour que les résidents puissent mieux maîtriser leur consommation d'eau et d'énergie : on envoie des éco-gestes, des conseils", note Rémy Lombard.

Cette messagerie dédiée à la vie d'un immeuble ou d'un quartier peut également permettre de (re)tisser du lien social. "On a vu dans la période du coronavirus beaucoup de voisins échanger sur la plateforme pour demander de l'aide pour faire garder leurs enfants alors qu'ils allaient par exemple travailler à l'hôpital", constate le président d'Alacaza. Car les voisins utilisateurs de la messagerie peuvent aller plus loin que de simples messages concernant des problèmes de voisinage, ils peuvent se tenir au courant des animations organisées dans le quartier, s'échanger des services. La start-up Alacaza a ainsi mis en place une fonctionnalité dédiée à l'économie locale, une place de marché digitale, une "marketplace" : "Si vous avez besoin de trouver une babysitteuse pour demain matin, vous pouvez demander à vos voisins".

"Les données sont garanties"

Lors de l'inscription sur la plateforme Alacaza, Rémy Lombard l'assure, il n'y a pas besoin de donner son numéro de téléphone, "il y a juste besoin de son adresse e-mail pour s'inscrire". Ce n'est donc pas parce que l'on utilise la messagerie que tous ses voisins finissent par avoir son numéro de portable. Par ailleurs, la plateforme est "totalement RGPD" et "les données sont garanties". Pour s'assurer que seules les personnes résidant dans l'immeuble ou le quartier sont présentes sur la plateforme, l'entreprise a "mis en place des mécanismes pour vérifier l'identité des personnes quand elles s'inscrivent : concrètement, on demande un justificatif de domicile et de cartes d'identité", assure Rémy Lombard.