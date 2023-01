Une start-up toulousaine aide les agriculteurs à limiter l'utilisation des pesticides au minimum

C'est une rupture technologique que proposent les toulousains d'Abelio. La start-up conçoit depuis 2020 une solution de surveillance de précision agricole. Via un drone solaire autonome, des capteurs et un logiciel, les agriculteurs peuvent repérer en temps réel les besoins en eau, les carences en engrais, les maladies, et adapter l'usage de produits phytosanitaires.

L'entreprise est dirigée par un jeune patron, Grégoire Dupré, 25 ans, originaire de Rieux-Volvestre, lycéen à Muret et en prépa à Balma, diplômé de l'école d'ingénieurs de Grenoble et du MIT aux Etats-Unis. À la base spécialiste de la physique quantique, Grégoire Dupré s'est lancée dans une domaine plus terre-à-terre.

Le marché ciblé par Abelio est celui des exploitations de céréales et oléoprotéagineux (soja, tournesol, colza, etc) de plus de 100 hectares, qui représente autour de 80.000 exploitations en France. L'entreprise vise un développement à l'international, en particulier en Allemagne, en Roumanie, en Pologne et en Bulgarie où les exploitations atteignent des surfaces beaucoup plus importantes qu'en France.

Abelio est soutenu par Airbus Developpement , et collabore avec Supaéro et des fermes expérimentales comme le Domaine de Lamothe d'Agro Purpan. L'entreprise compte une quinzaine de collaborateurs, qui travaillent au Village ByCA quartier Palais de Justice, à Toulouse.