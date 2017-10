Une Start Up valenciennoise propose à E Macron de construire des maisons avec une imprimante 3 D contre le mal logement

L'idée de Construction 3 D installée à la Serre Numérique de Valenciennes fait partie de "60 idées pour Emmanuel Macron", un livre qui recense des idées innovantes pour réformer la France qui sort aujourd'hui en librairie.

La proposition de Construction 3 D devrait être lue en mars 2020 par le président de la république, en tout cas, c'est sa place dans le livre "60 idées pour Emmanuel Macron" qui sort aujourd'hui en librairie. Un livre codirigé par Pierre Gattaz, le président du Medef, et Marie Georges, entrepreneure et présidente de l’incubateur parisien Paris Pionnières qui recense des propositions de jeunes entrepreneurs pour réformer la France pendant le prochain mandat.

Et à Valenciennes, l'idée c'est de construire des maisons avec une imprimante 3 D pour lutter contre le mal logement.

Ça fait 15 mois que la toute jeune équipe travaille sur ce projet révolutionnaire, et la première machine doit être livrée début 2018.

Et évidemment il ne s'agit pas d'une petite imprimante comme on peut l'avoir dans une maison, mais d'une grue de levage hydraulique qui résiste aux aléas sur les chantiers, pluie, sable, etc mais aménagée pour de la construction en 3 D. Après avoir modélisé sur écran d'ordinateur une maison, la machine qui ne fait que 85 cm de large et 2 mètres de hauteur repliée est placée au centre du chantier et grâce à une buse elle imprime bande par bande les murs de la maison avec une sorte de mortier presque équivalent à celui utilisé sur les chantiers classiques.

"Une arme de construction massive" : une maison en 48 heures, et 4 fois moins chère

Pilotée par ordinateur la machine peut travailler jour et nuit, résultat le gros oeuvre d'une maison de 100m2 construite en maximum 48h, au lieu de 3 semaines en général et pour un coût 4 fois moins important.

"Une arme de construction massive" pour le penseur de cette machine Antoine Motte, un moyen de lutter contre le mal logement en France, mais aussi dans les pays en voie de développement, "un village d'une quinzaine de petites maisons sobres peut être construit en une semaine" assure Didier Malbranque, un ancien du BTP reconverti dans la Construction 3D.

La machine peut aussi être utilisée en cas de catastrophes naturelles pour réaliser rapidement des abris pour les sinistrés ou renforcer les maisons endommagées, comme ça aurait pu être le cas après le passage d'Irma à Saint Barthélémy et Saint Martin.

Muret réalisé par la machine dans l'atelier de Constructions 3 D à Anzin - Constructions 3D

Une révolution architecturale : toutes les formes de maison imaginables

En plus de cet aspect social, ce nouvel outil permet de libérer la création des architectes qui n'ont plus de contraintes liées aux matériaux comme des briques carrées qui imposent un mur droit. Tout ce qui est imaginé sur écran peut être réalisé.

Pour le moment la machine coute un peu moins de 400 000 euros, mais l'idée c'est de diminuer de moitié le prix pour la rendre accessible au plus grand nombre et favoriser la création de logements bon marché.

Cet outil du futur sera présenté officiellement au salon Machinarium 2 consacré aux imprimantes 3 D, ce sera les 27 et 28 octobre à la Cité des Congrès de Valenciennes.