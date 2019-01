Une startup haut-savoyarde va présenter son gilet airbag pour les cyclistes au CES de Las Vegas

Le Consumer Electronics Show (CES), salon mondial consacré à la high-tech, ouvre ses portes ce mardi à Las Vegas. Plus de 4.500 entreprises de 150 pays vont y présenter leurs dernières innovations. Et parmi elles, une startup de Poisy (Haute-Savoie) qui a mis au point un airbag dédié aux cyclistes.

"Cela fait plusieurs mois que nous préparons ce rendez-vous. Las Vegas a beau être le paradis des jeux de hasard, il est hors de question de s’envoler pour le CES sans avoir mis toutes les chances de son côté. "C’est le plus gros salon au monde en terme de produits innovants et technologiques", assure Alexandre Quarrey. Le haut-savoyard dirige le bureau recherche et développement de la société HELITE. Basé à Poisy (Grand Annecy), c'est ici que l'entreprise a imaginé et créé l'invention qu'elle va emmener aux États-Unis : un gilet airbag dédié aux cyclistes.

C’est un gilet jaune qui au moment d’un accident va le détecter et déclencher, grâce à une cartouche de gaz, le gonflage de protections (airbags) autour du dos, du thorax et du cou du cycliste." - Alexandre Quarrey, société HELITE

Se démarquer

"C’est un produit entièrement nouveau et donc pour l’instant personne ne le connait", explique Alexandre Quarrey. Un anonymat que la présence au CES pourrait bien faire tomber. "C’est en tout cas notre objectif. Avoir, grâce à ce salon, des millions de personnes qui parlent de notre produit." Mais perdu parmi les 4.500 exposants répartis sur 250.000 mètres carrés de salon, pas facile de se démarquer. "On a quand même la chance d’avoir reçu l’Award de l’innovation 2019 (comme 250 autres produits), c’est un bon coup de projecteur."

Mais sur place, il faudra aussi séduire les visiteurs et surtout les médias (180.000 personnes sont attendus sur le salon). "Nous avons envoyé plus de 1.500 mails aux médias américains", raconte Marion Perrissin-Fabert en charge de la communication chez HELITE. "L’objectif est d’avoir un maximum de médiatisation pour ensuite trouver des distributeurs. Et là, il faut attendre entre six mois et un an pour savoir si cela a marché."

La présence d’HELITE sur le CES 2019 de Las Vegas est soutenue à la fois par la Région Auvergne Rhône Alpes (40 startups de la région seront à Las Vegas) et l’État (414 entreprises françaises, dont 376 startups). Le gilet airbag spécial cycliste devrait être commercialisé au printemps prochain pour un prix situé entre 600 et 700 euros.

