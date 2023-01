Une station-service municipale à Guillaume petit village des Alpes-Maritimes

Les stations-services indépendantes ferment les unes après les autres et en milieu rural c'est encore pire, ainsi le mairie de la commune de Guillaume aux portes du Parc National du Mercantour, innove pour lutter contre ce problème.

"Toute l'activité de la haute vallée du Var est liée à cette station-service", Jean-Paul David

Jean-Paul David, a racheté la station service du village, et a crée une société coopérative d'intérêt collectif : "C'est un feuilleton qui a commencé en 1994 avec la faillite de l'exploitant ensuite la commune a racheté le fond de commerce puis les murs et plusieurs années après nous avons crée cette société coopérative d'intérêt collectif" explique t-il sur France Bleu Azur ce mercredi 11 janvier. Pour que la station soit rentable, la mairie a aussi crée une buanderie verte et un service de location de vélo au sein de la station-service. "Toute l'activité de la haute vallée du Var est liée à cette station service" indique le maire "aussi bien pour les touristes que pour les habitants mais aussi les services publics, gendarmerie, pompiers ou encore la Poste etc."

Cette station service a coûté 200 000 euros financé en grande partie par un programme européen.