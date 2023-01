Une supérette de Dordogne libère ses salariés pour qu'ils aillent manifester contre la réforme des retraites

Au SPAR de Groléjac, patrons et employés sont solidaires contre la réforme des retraites. Ce jeudi 19 janvier, à l'occasion de l'appel à la mobilisation et à la grève lancé par l'intersyndicale, le couple de gérants a décidé de réduire ses heures d'ouverture pour la journée afin de permettre à leurs trois salariés de participer à la manifestation prévue ce jeudi, à 15h à Sarlat.

"On leur a interdit de venir travailler"

La patron va rester au magasin pour accueillir les clients (de 9h à 12h et de 16h à 18h30) mais sa femme, Sandy, va défiler avec ses employés à Sarlat : "on limite un peu la durée d'ouverture pour ne pas pénaliser les personnes âgées, les employés sont interdits de venir travailler, ils sont en repos obligatoire mais ils ne seront pas pénalisés, ils seront payés normalement mais c'est pour leur permettre d'aller manifester à Sarlat. J'y serai et elles m'ont dit que elles aussi donc on ira ensemble"