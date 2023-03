Une syndicaliste interpellée dans l'Avesnois, des méthodes inacceptables dénoncent ses soutiens

Marie-Hélène Bourlard, une ancienne ouvrière et militante active du Parti Communiste et de la CGT a été interpellée à son domicile de l'Avesnois ce mardi après-midi pour être conduite au commissariat de Valenciennes où elle a été entendue pendant près de cinq heures. Selon ses proches, elle a été arrêtée pour outrage à agent et entrave à la libre circulation pour sa participation la veille au blocage du dépôt pétrolier d'Haulchin, près de Valenciennes.

Des militants se sont rapidement mobilisés hier: ils étaient environ une centaine présents à 19h devant le commissariat, en soutien à la militante qui est finalement ressortie peu avant 20 heures. Il faut dire que Marie-Hélène Bourlard est une figure locale: elle est de toute les manifestations, elle a été candidate aux européennes de 2019, on la voit dans le film "Merci Patron" de François Ruffin. Selon ses proches, elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés, elle se serait effectivement vivement interposée lorsque les forces de l'ordre ont mis un terme au blocage du dépôt lundi matin. Mais cela ne justifie en rien les méthodes utilisées contre elle, selon ses différents soutiens.

Pour Erwan Jacquemart, responsable de la vie du parti pour la fédération du Nord du Parti Communiste, présent hier devant le commissariat de Valenciennes, "venir à quatre dans un petit village de l'Avesnois, interpeller une femme de 65 ans, c'est plus que limite comme procédé. Qu'elle reçoive une convocation pour se rendre au commissariat et s'expliquer, je peux l'entendre. Mais qu'on débarque chez elle, sans dire à son mari où on l'emmène, tout ça dans la précipitation, ça pose question". Selon lui, le fait de s'en être pris ainsi à une figure du militantisme, pourrait relever d'une tentative pour l'intimider et intimider les autres militants mobilisés contre la réforme des retraites.

Nous avons tenté de joindre le parquet de Valenciennes qui n'a pas encore répondu à nos demandes.