Une syndicaliste poursuivie pour avoir dénoncé du harcèlement moral à l'Ehpad d'Outarville

C'est, selon la CGT, du jamais vu dans le Loiret. Sylvie Bertuit, la secrétaire départementale de la CGT Santé dans le Loiret, vient de recevoir une convocation devant le tribunal correctionnel d'Orléans : elle devra répondre de diffamation dans un tract syndical. L'audience est prévue le jeudi 16 mars.

ⓘ Publicité

"Des salariés harcelés par une direction déloyale"

Sylvie Bertuit est en fait assignée - à titre personnel et non pas en tant que représentante syndicale - par Corinne Roux, la directrice jusqu'au 28 février dernier (!) de l'Ehpad d'Outarville, près de Pithiviers. Une directrice qui n'a visiblement pas apprécié un tract de la CGT datant du 22 novembre dernier et dénonçant des pratiques de harcèlement moral au sein de cette maison de retraite, propriété du Département du Loiret. Quelques mois auparavant , l'Ehpad avait déjà été épinglé par des familles de résidents pour des problèmes de vétusté...

A l'Ehpad d'Outarville, "les salariés sont maltraités, harcelés, dénigrés par une direction déloyale" pouvait-on lire dans ce tract : ce sont ces propos qui valent à Sylvie Bertuit d'être poursuivie pour diffamation. Des propos qu'elle maintient aujourd'hui : "Effectivement, on dénonçait un certain harcèlement, mais on n'inventait rien, nous avions des éléments à l'appui, explique-t-elle. Notamment des mails et des SMS envoyés à 5h30 du matin, avec exigence de réponse. A la CGT, on n'a pas l'habitude d'écrire des choses à la légère, sans avoir vérifié, surtout sur un sujet aussi grave." A l'époque, le syndicat avait lancé un appel à la mobilisation du personnel, appel qui n'avait pas été suivi d'effet, et Jérôme Clément, le directeur adjoint de l'Ehpad (qui est aussi parti depuis), avait réfuté au micro de France Bleu Orléans les accusations de harcèlement, concédant seulement "un ressenti parfois négatif", après que la direction eut "remis de l'ordre" dans le fonctionnement de la structure.

L'ARS paiera les frais de justice

La procédure pour diffamation a été lancée par Corinne Roux, en son nom propre. L'ex-directrice de l'Ehpad, qui a rejoint la semaine dernière un établissement hospitalier dans les Ardennes, a choisi la voie de la citation directe : cela permet une convocation devant le tribunal sans enquête préalable. Le 30 janvier dernier, l'Agence régionale de santé lui a accordé ce que l'on appelle la "protection fonctionnelle" : en clair, c'est l'ARS, donc l'argent public qui règlera les frais de justice et d'avocat inhérents à cette procédure. "C'est pour le moins étonnant, commente Sylvie Bertuit. Des salariés avaient saisi l'ARS pour l'informer du malaise ressenti à l'Ehpad d'Outarville, nous avions fait de même et dans les deux cas, cela était resté sans réponse. Mais là, l'ARS a jugé utile de répondre à la sollicitation de la directrice..."

La CGT a prévu de se rassembler à 13h devant le palais de justice d'Orléans le jour de l'audience, donc le 16 mars. "C'est tout à fait inédit, en tout cas dans notre département, qu'une direction attaque une responsable syndicale pour un tract, relève Sylvie Bertuit, du haut de ses 20 ans de militantisme à la CGT. C'est en fait une attaque à la liberté syndicale, à la liberté d'écriture syndicale. Cela nous paraît grave, et on ne peut pas s'empêcher de penser que l'objectif est aussi de museler les syndicats qui sont en première ligne contre la réforme des retraites."