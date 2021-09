Une table ronde pour la fonderie SAM en Aveyron mais toujours aucun repreneur

La fonderie Sam de Viviez, près de Decazeville (Aveyron) a été placée en liquidation judiciaire au début du mois de septembre. Ce jeudi 30 septembre, le tribunal de commerce avait fixé une échéance pour le dépôt d’une nouvelle offre de reprise. Mais, aucun repreneur ne s’est manifesté pour sauver l’entreprise aveyronnaise qui emploie toujours 365 salariés. Ils vont encore attendre, au moins un mois.

à lire aussi La fonderie SAM de Decazeville : la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce

Les discussions entre CIE et Renault toujours ouvertes

Les deux entreprises déboutées en juillet, Sifa Technologies, filiale du groupe Alty et le groupe lyonnais Trinquier, deux fonderies spécialistes de l’aluminium, n’ont pu étoffer leurs offres. CIE, le groupe espagnol qui avait la faveur de l’Etat et de Renault mais qui ne gardait que 250 personnes à la SAM ne s’est pas manifesté non plus auprès du tribunal de commerce. Les services du ministère de l’Industrie laissent entendre que les discussions entre CIE et Renault au sujet de la SAM sont toujours ouvertes. Mais visiblement, le contexte économique tendu (crise des semi-conducteurs et hausse des matières premières) n’est pas vraiment favorable. Les salariés de la fonderie occitane demandaient notamment qu’on garde un service ingénierie sur le site de la SAM.

Toutes ses informations ont été développées lors d’une table ronde ce mercredi 29 septembre qui a réuni les services du ministère, les élus de Viviez et de Decazeville, Stéphane Bérard élu du Conseil régional, Arnaud Viala président du Conseil départemental de l’Aveyron, la députée de la circonscription Anne Blanc et les organisations syndicales. Selon le ministère, cette rencontre était la réponse à la table ronde demandée par la présidente de Région Carole Delga.

à lire aussi En Aveyron, l’ancien patron de la fonderie SAM sur les rangs pour une reprise

"Territoire d’industrie"

Le ministère a aussi tenu à lancer un programme "territoire d’industrie". Un programme qui met à dispositions des consultants, des subventions pour aider l’emploi industriel dans l’Aveyron. Un dispositif qui selon le cabinet d’Agnès Pannier-Runacher a fait ses preuves à Béthune, le territoire dans le nord qui a été secoué par la fermeture de l’usine Bridgestone.

Le tribunal de commerce examinera les dossiers de reprise le 22 octobre. Les potentiels repreneur ont jusqu'au 20 octobre pour se manifester.