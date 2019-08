Une taxation à 100% des vins français par les USA aurait été "catastrophique" pour un grand négociant d'Ampuis

Ampuis, France

Un soulagement pour l'industrie viticole française. Après des semaines de menace de taxation à 100% du vin de notre pays en réponse à la taxe française sur les GAFA, le président américain aurait laché du lest. Emmanuel Macron a assuré que cette épée de Damoclès ne pèse plus sur les épaules de négociants francais pour qui une telle mesure aurait été "catastrophique, la 2e plus grande crise traversée par l'agriculture après le Phylloxéra". Bonne nouvelle donc pour Marcel Guigal, viticulteur dans la vallée du Rhône qui souligne à travers cette séquence l'importance du vin dans l'économie du pays : "c'est le 2e excédent de la balance commerciale française, derrière l'aviation, devant le luxe et l'automobile. Le marché américain est le 1er en volume et en chiffre d'affaires. Quand on veut attaquer la France, on passe par le vin. Nos chiffres font envie à tout le monde".

Emmanuel Macron a affirmé que le vin français s'exporte tellement bien qu'il aurait pu digérer une taxation américaine. "Pas une taxation à 100%" tempère Marcel Guigal. "Ça aurait été impossible car cela signifiait doubler le prix".

2019, sans doute un grand crû

Autre raison d'être optimiste pour le viticulteur, la vallée du Rhône a bénéficié de conditions météo très favorables qui annoncent une belle année alors que les vendanges débuteront dans deux semaines : "les pronostics sont extraordinaires et a priori ce sera un très millésime."