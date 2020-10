Une tombola pour soutenir le commerce de proximité à Saint-Sébastien-de-Morsent

À Saint-Sébastien-de-Morsent, dans l'agglomération d'Évreux, l'association Saintsé Sébastien organise ces 3 et 4 octobre une tombola avec un double objectif : animer la commune et soutenir les commerçants en favorisant les achats de proximité.

Des ballons, des guirlandes et surtout 1300 tickets de tombola seront remis par les commerçants de Saint-Sébastien-de-Morsent tout ce week-end aux clients "pour dynamiser le commerce local" avance Guillaume Quignon."j'espère que ça va marcher" s'inquiète le président de l'association Saintsé Sébastien. Car, comme partout en France, les commerçants de la commune subissent de plein fouet la crise causée par le coronavirus. "On a une fréquentation qui est en baisse du fait de manque d'évènements, que ce soient les mariages, les rassemblements d'associations, les mairies et même les rassemblements privés" explique la fleuriste, Vanessa Momas, installée rue de Gaulle, l'artère principale de la commune. "J'ai de la chance, je travaille avec une clientèle locale, pas de passage" poursuit-elle.

Dans sa boutique, à l'Eure des fleurs, Vanessa Momas est prête à accueillir les clients © Radio France - Laurent Philippot

La baisse du chiffre d'affaires, le boucher, installé à deux pas, l'a aussi constatée : "c'est un peu compliqué. Au début, on n'a pas senti la baisse, on a eu une hausse au niveau de notre clientèle et là, depuis un mois ou deux, ça commence à être plus calme" explique Frédéric Lechalleur. Qu'ils soient fleuriste, boucher, coiffeur, torréfacteur, les commerçants se réjouissent de cette tombola.

Ça va relancer un peu le commerce, ça va faire du bien - Frédéric Lechalleur, le boucher

Si on veut que le client revienne, il faut la qualité et le conseil estime le boucher, Frédéric Lechalleur © Radio France - Laurent Philippot

Les commerçants remettront un ticket de tombola par famille avec à gagner, essentiellement des bons d'achat et des cartes cadeaux, qui seront réinjectés dans le circuit commercial sébamorsentin. Le tirage au sort aura lieu le 17 octobre.