Une tombola pour soutenir les commerçants de la rue Jean Jaurès à Reims

En juin dernier, les commerçants et les habitants de la rue Jean Jaurès, à Reims, faisaient face à trois inondations successives. Pour relancer la trésorerie des commerces, la CCI de la Marne organise une tombola : 1 achat = 1 ticket pour tenter de gagner des lots, notamment des voyages.

"Mouillez-vous pour les commerçants de l'avenue Jean Jaurès et de la rue Cérès !". C'est le nom de l'opération lancée le 15 septembre dernier par la CCI Marne en Champagne, en partenariat avec les Vitrines de Reims. Un jeu concours, avec obligation d'achat, sensé relancer l'activité des commerçants, durement touchés par trois inondations successives en juin dernier.

Le principe est simple : chaque achat dans l'un des 80 commerces de la zone concernée, donne droit à un ticket de tombola. "Quel que soit l'achat", précise Stéphane Journaux, Président de la commission commerce à la CCI, "Ca peut être une baguette de pain, une coupe chez le coiffeur, un livre, une bière dans le bar du coin...".

Il faut ensuite s'inscrire sur le formulaire prévu sur le site internet de la CCI, puis un tirage au sort permettra de déterminer le ticket gagnant.

1er prix : une semaine au soleil

2ème prix : un week-end dans une capitale européenne

3ème prix : un week-end au zoo de Thoiry

Et des bons d'achat de 50 à 100 euros

C'était indispensable de soutenir ces commerçants

Lors des inondations du mois de juin dernier, c'est parfois l'équivalent de quatre piscines olympiques qui s'est déversé en quelques minutes seulement dans la rue Jean Jaurès. "Beaucoup de commerçants ont perdu leurs stocks, ils ont mis beaucoup de temps à rouvrir parce que les indemnisations sont parfois encore en cours, donc c'était évident pour nous de les aider", précise Stéphane Journaux.

Or la loi interdit à la CCI de verser des aides directes aux commerçants, d'où le choix d'organiser une tombola. "Et puis un commerce est fait pour vendre, pour vivre de son activité, donc on a pensé que créer du flux de clients était la meilleure des solutions, en espérant que ce flux devienne pérenne".