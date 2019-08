Un trafic d'or démantelé entre la région Occitanie et l'Andorre

D'après le quotidien La Dépêche, les enquêteurs de la Section de recherches (SR) de Toulouse viennent de mettre fin à un vaste trafic d'orpaillage illégal dans la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, l'Ariège et l'Andorre. Depuis 2016, une équipe de six trafiquants présumés était sous surveillance.

Occitanie, France

D'après nos confrères de La Dépêche, la Section de recherches (SR) de Toulouse vient d'interpeller six personnes, dont trois frères âgés de 40 à 50 ans. Cinq personnes ont été incarcérées. Elles sont soupçonnées d'avoir extrait des minerais sans avoir les agréments nécessaires pour cette activité.

Un règlement très précis pour l'extraction de l'or

Le Code minier est très strict en France. Il impose des autorisations spécifiques pour l'exploitation d'or notamment avec des machines. Pour proposer leurs services à différentes entreprises de la région toulousaine, ces malfaiteurs présumés auraient produit de faux documents. Des attestations fictives nécessaires pour entrer en contact avec de grands groupes industriels spécialisés dans les sablières et les gravières. Les chercheurs d'or profitaient de l'installation déjà existante pour extraire de la tête et de la roche, pour récupérer sur un tapis des "miettes d'or".

Les bénéfices étaient ensuite partagés entre les trafiquant présumé et le groupe industriel. Les enquêteurs estiment qu'entre février 2018 et février 2019, plus de 117.000 euros ont transité entre la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine direction l'Andorre. Toujours d'après le quotidien régional, en Haute-Garonne, au moins trois sites ont été recensés : Carbonne, Mauzac et Grenade. Mais aussi en Ariège, en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. C'est d'ailleurs dans ce département qu'un atelier a vu le jour.

Direction l'Andorre

Une fois les paillettes d'or extraites du sol, les hommes faisait fondre la tout sous la forme de lingots. L'un des trois frères prenait alors la direction de l'Andorre pour revendre les barres d'or dans une boutique d'achat et de vente d'or.

C'est en mars 2019 qu'une opération simultanée a eu lieu des deux cotés de la frontière. En tout, six Français et la commerçante andorrane ont été interpellés, avant qu'elle ne soit relâchée. Au cours de l'investigation, un lingot pesant plus d'un kilo et 60.000 euros en liquide ont été retrouvés.