Une trancheuse enfouit de la fibre optique en Creuse

Même si l'installation de la fibre optique en Creuse se fait le plus souvent par voie aérienne, une opération spéciale d'enfouissement sur près de 5 kilomètres s'est déroulée en plein champ entre la Celle Dunoise et le Bourg D'Hem

une machine inventée et breuvetée en France

Cette trancheuse mesure la bagatelle de 20 mètres de long sur environ 4 de large et avance à la vitesse d'un kilomètre environ par jour. Première originalité, l'engin n'a pas de volant et pas franchement de tableau de bord mais un boîtier installé sur le ventre de Jérémy la conducteur.

le tableau de bord sans volant de la trancheuse © Radio France - christophe poirier

le fameux boîtier de télécommande à distance de l'engin © Radio France - christophe poirier

le principe est assez simple. Une roue crantée de deux mètres de diamètre creuse une terre sagement gardée sur les côtés

la fameuse roue de la trancheuse © Radio France - christophe poirier

pendant ce temps le câble optique se déroule gentiment au fond de la tranchée

la trancheuse vue de face © Radio France - christophe poirier

ensuite le tamis envoie du sable sur le tout afin de le stabiliser

opération de tamisage de la tranchée après dépôt de la fibre optique © Radio France - christophe poirier

il ne reste plus à la pelleteuse qu'à venir reboucher et tasser la tranchée et le tour est joué. Dans une terre sans rochers, la trancheuse a ainsi pu en quatre jours réaliser les 4,6 kilomètres de ce chantier. C'est une véritable course contre la montre car cette machine dont il existe 5 exemplaires en France a dû être réservée 5 mois à l'avance et elle est repartie vers d'autres chantiers qui l'ont déjà emmené jusqu'en Australie ou Nouvelle Zélande

Le chantier de la fibre est loin d'être fini en Creuse

L'enfouissement est certes la méthode la plus sûre mais ce n'est pas la plus rapide et surtout elle coûte 4 fois plus cher que l'installation de fils aériens. La Creuse doit faire vite. Le syndicat Dorsal qui gère ce chantier privilégie donc dans un premier temps l'aérien. Coronavirus ou pas, le chantier est en retard de plusieurs mois (entre 3 et 7) car la structure a été difficile à monter. Les premiers opérateurs devraient passer par cette nouvelle fibre dès l'année prochaine.