Une trentaine d'agents des finances publiques s'installe dans un nouveau service à Laval

Dans les bureaux fraichement rénovés dans lesquels s'est installé le service des retraites de l’État, on trouve une très grand majorité de néo-mayennais. Marlène Da Luz travaillait auparavant à la direction des finances publiques de Lille. Elle est arrivé avec son conjoint, lui aussi fonctionnaire.

"On avait envie de vivre dans un cadre assez paisible, à la campagne. Je crois que ça a été suite au confinement. On s'est dit : on va peut-être arrêter de vivre en ville, en appartement et on s'est dit pourquoi pas tenter la campagne ? On a de la famille pas très loin, à Rennes et puis aussi à Paris. Donc on est à mi-chemin entre les deux. C'est parfait !"

Sophie Laup arrive elle de La Réunion, après avoir eu le concours de la fonction publique. Elle s'est sentie très bien accueillie en Mayenne.

"Au niveau des écoles, tout s'est bien passé avec la municipalité de là où j'habite et au niveau du logement grâce au partenariat de la Ville et des logements sociaux, j'ai pu avoir un logement plus rapidement que prévu, donc tout s'est bien passé."

Un logement trois fois plus grand qu'en région parisienne et moins cher

Beaucoup de nouveaux agents lavallois viennent de région parisienne comme Sébastien Coriton, soulagé d'avoir quitté la capitale. "Ça fait un moment que j'y étais, 17 ans. Je suis originaire de Bretagne donc l'ouverture de ce centre m'a permis de me rapprocher de mes origines. Après cette période un peu difficile de pandémie, ça fait du bien de se rapprocher."

Le confort de vie n'est pas le même non plus, notamment au niveau du logement. "Quasiment trois fois plus grand pour un loyer moindre de là où j'étais en région parisienne."

Tout n'est pas encore rose. Marjorie Neyens a passé 8 ans à travailler dans les Hauts-de-Seine, elle est heureuse en Mayenne mais il reste des choses à régler pour sa famille. "Je recherche toujours une crèche pour ma fille et puis trouver du travail aussi pour mon mari. Il veut se reconvertir en chauffeur-routier. Du coup, on recherche une entreprise qui pourrait l'accueillir pour faire sa formation."

Les 32 agents sont en ce moment en formation pour pouvoir prendre les appels et traiter les mails des fonctionnaires retraités de toute la France début janvier. En attendant, ils auront le droit à une visite guidée de Laval par le maire en personne dans quelques jours.