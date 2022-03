Une trentaine d’agents du ministère de l’intérieur relocalisés à Cahors

La ville de Cahors a été retenu pour accueillir un service du ministère de l’intérieur. Lors de son déplacement à la préfecture de Corrèze en septembre 2021, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, avait annoncé que des agents du ministère en poste en Île-de-France, seraient réinstallés dans des villes candidates à les accueillir.

Le but du Gouvernement : contribuer à renforcer la proximité de l’État avec les Français, d’offrir une opportunité pour les villes qui accueilleront ces nouveaux emplois et de répondre à l’aspiration de nombreux agents de l’État de travailler dans un autre cadre de vie. Cahors avait déjà été choisi pour accueillir des agents du ministère des finances début 2020.

Nombreuses candidatures

Et cette fois aussi, le ministère de l’Intérieur a reçu de très nombreuses candidatures de villes disposées à accueillir l’un des 20 services de l’État destinés à se relocaliser, issus de l’administration centrale du secrétariat général du ministère, de la direction générale de la Police nationale, de la direction générale de la Gendarmerie nationale, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et de la délégation à la sécurité routière. Ces candidatures ont été examinées à partir d’une grille de critères tenant compte de l’offre immobilière, mais aussi du cadre de vie, de la mobilisation locale autour du projet, et de l’appui que pourrait apporter cette implantation pour soutenir le développement local. 20 villes ont ainsi été retenues pour accueillir des services d’administration centrale.

Une trentaine de gendarmes d’ici à 2025

La ville de Cahors a été retenue pour accueillir une antenne de l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale (IGGN), représentant 32 agents du ministère de l’Intérieur. L’installation est prévue à compter de l’année 2025, après une phase de travaux