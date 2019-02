Une trentaine d'auto-écoles de Côte-d'Or participe à la grande manifestation nationale à Paris

Côte-d'Or, France

Ils vont faire le déplacement depuis les quatre coins de la France pour faire entendre leur colère. Des centaines de représentants d'auto-écoles sont attendus à Paris, ce lundi, pour participer à cette grande manifestation nationale. Une opération escargot pourrait être organisée sur le périphérique.

Au moins une trentaine de voitures doivent partir de Bourgogne-Franche-Compté. Plus de 700 véhicules auraient déjà été répertoriés comme participants, rien qu'en Île-de-France.

Les auto-écoles vent debout contre la réforme du permis de conduire

Parmi les points qui cristallisent les colères, le rapport "Dumas", du nom de la député LREM du Gard. Le texte prévoit notamment de retirer les cours de code aux auto-écoles, et de les intégrer aux cursus scolaires de l'éducation nationale.

La piste, en ce moment à l'étude par le gouvernement, fait déjà bondir les auto-écoles.

"C'est sur les leçons de code qu'on fait notre beurre, peste Thierry Donzel, le président du Conseil National des Professions de l'Automobile de Côte-d'Or. Si on nous les retire, c'est la mort de 80% des auto-écoles en France. Nous sommes plus rentables avec une quinzaine d'élèves dans une salle, qu'avec un seul élève dans une voiture. L'heure de conduite nous rapporte 3 euros de bénéfices une fois qu'on a payé le moniteur, les assurances et toutes les charges liées à la voiture".

Selon le président du CNPA Côte-d'Or, l'hécatombe a déjà commencée. Il dénombre 267 fermetures d'auto-écoles en France en 2018, dont quatre dans notre département.

Une nouvelle formule pour enseigner le code dans les auto-écoles

Les manifestants demandent également le retour des "cours magistraux" pour enseigner le code dans les auto-écoles.

"Dans l'éducation nationale, vous ne passez pas le BAC en un an sans être allé à l'école, poursuit Thierry Donzel. En école de conduite, c'est la même chose, il faut avoir un livre, apprendre des leçons, et bénéficier de précisions de la part d'un moniteur compétent. Il ne suffit pas d'apprendre par cœur, bêtement, les réponses aux questions".

Les représentants d'auto-écoles demandent la création d'une dizaine d'heure de cours de code obligatoires pour l'obtention de l'épreuve théorique générale (ETG).

Les plateformes internet dans le viseur des auto-écoles traditionnelles

Les auto-écoles dénoncent également une concurrence déloyale de ces plateformes qui proposent des exercices de code à prix bradés sur internet.

Un examen qui revient moins chers seulement a priori, selon les professionnels du secteur traditionnel qui dénoncent une fausse bonne idée. "Les élèves mal formés vont certainement rater le permis, et il faudra tout recommencer", peut-on encore lire parmi les arguments du Conseil National des Professions de l'Automobile.

Le mouvement de grève est également organisé dans les départements d'Outre-mer, en Guyane, Guadeloupe et Martinique.

Emmanuel Macron a déjà annoncé vouloir baisser "drastiquement" le prix permis de conduire qui coûte, aujourd'hui, entre 1 200 euros et 1 800 euros.