Une trentaine d'emplois créés à l'usine Procter et Gamble d'Amiens

Une dix-huitième ligne de fabrication de lessive va être créée au sein de l'usine Procter et Gamble d'Amiens Nord. Le groupe américain a annoncé ce lundi 50 millions d'euros d'investissements pour le site de la Somme. A la clé : la création d'une trentaine d'emplois.

L'usine Procter et Gamble d'Amiens emploie 1081 salariés

Amiens, France

La bonne santé économique de l'usine Procter et Gamble d'Amiens Nord. Le PDG du groupe américain a annoncé un investissement de 50 millions d'euros lors du sommet Choose France organisé ce lundi à Versailles. L'usine de fabrication amiénoise de détergents et de lessives emploie 1081 salariés et d'ici cet été, elle sera donc dotée d'une nouvelle ligne de production, la dix-huitième du site samarien !

Une trentaine de postes créés avec cette nouvelle ligne de production

Les travaux pour cette nouvelle ligne de fabrication et de conditionnement de "lessive unidose" ont déjà commencé, lancés au mois de septembre dans des bâtiments existants et réaménagés pour pouvoir accueillir les futures machines. Le lancement de cette nouvelle ligne de production devrait permettre la création d'une trentaine de postes : opérateurs, ingénieurs, managers, fonctions support indique la direction du groupe Procter et Gamble.

Des investissements importants mais pas exceptionnels

Montant de ce nouvel investissement pour l'usine de 40 ha installée sur la zone industrielle nord d'Amiens : 50 millions d'euros. Un investissement conséquent mais pas exceptionnel pour le groupe américain qui rappelle avoir injectés 500 millions d'euros ces cinq dernières années. La production de lessive unidose, les dosettes de lessive très tendance en ce moment représente la moitié de la production du site d'Amiens.

C'est du business tout cela

Pour les syndicats de l'entreprise, la modernisation de l'outil de travail est forcément positif mais pour la CGT, cela ne doit pas faire oublier le plan de départ volontaire en cours, un PDV lancé en septembre dernier après la fermeture du service de planification des volumes de production. Le service a été délocalisé en Pologne, 57 personnes doivent être reclassées à Amiens. Une décision prise pour "gagner en rentabilité" analyse Thierry Lavergne pour qui c'est avant tout le "business qui prime". Le délégué CGT répète que c'est une bonne nouvelle pour Amiens mais reste lucide : "c'est une aussi une bonne nouvelle pour les actionnaires, on est avant tout là pour leur reverser des dividendes"