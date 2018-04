Avignon, France

Vous recherchez un job pour cet été ? Alors rendez-vous ce mercredi à la mairie d'Avignon. L'hôtel de ville accueille une trentaine de recruteurs, qui proposent tous des emplois saisonniers.

Tous secteurs

De nombreux secteurs d'activités sont représentés : le commerce et la grande distribution (avec des enseignes comme Auchan, Ikea, PromoCash ou Métro), la restauration rapide, l'hôtellerie, le monde associatif (avec des structures comme la Ligue de l'Enseignement ou les Petits Débrouillards), ou encore la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.

300 métiers dans la gendarmerie

La Gendarmerie nationale est aussi sur place : elle veut mettre fin aux clichés, et rappeler que la gendarmerie regroupe plus de 300 métiers différents, qui vont de la protection à l'informatique, en passant par la restauration... et même l'horticulture ! Entre 5.000 et 7.000 postes sont proposés, chaque année, par la gendarmerie au niveau national. La majorité d'entre eux sont accessibles sans diplôme.

Le Maréchal des Logis Camille Buffaut fait partie du centre de recrutement de la Gendarmerie Copier

La journée job dating se déroule de 10h à 18h ce mercredi à la mairie d'Avignon, place de l'Horloge. N'oubliez pas votre CV et votre lettre de motivation !