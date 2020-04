Une trentaine de commerçants ont manifesté devant la préfecture de la Manche contre l'interdiction des marchés

Ils ont défilé dans leurs camions et leurs fourgonnettes devant la préfecture de la Manche, à Saint-Lô, ce lundi 20 avril : une trentaine de commerçants de la Manche et du Calvados, qui ne peuvent plus vendre leurs produits sur les marchés, ont manifesté leur colère et leur incompréhension.