Une trentaine de postes pourraient être supprimés à la centrale nucléaire de Chinon

Conséquence de l'extension du plan de réduction d'effectifs annoncé ce jeudi par EDF, le groupe devrait supprimer une trentaine de postes à la centrale nucléaire de Chinon. La direction l'a annoncé aux syndicats cette semaine.

EDF amplifie son plan de suppressions de postes. Le groupe a annoncé ce jeudi une diminution de ses effectifs d'environ 6% entre 2017 et 2019. Ce nouveau plan fait suite à celui annoncé l'an dernier, et qui a déjà abouti à la suppression de 2000 emplois en 2016 selon les syndicats. EDF assure qu'il n'y aura aucun licenciement, mais des "mesures d'incitation au départ" pour accompagner les salariés en fin de carrière. En quatre ans, d'ici 2019, 5900 postes pourraient donc être concernés par ce plan. Mais les syndicats avancent eux une fourchette comprise entre 5200 et 7000 suppressions de postes.

Alors concrètement en Indre et Loire, difficile de savoir où vont se porter toutes ces réductions d'effectifs. Mais ce que l'on sait, c'est que la centrale nucléaire de Chinon devrait perdre 2% de son personnel, soit une trentaine de postes sur les plus de 1400 agents EDF du site. C'est en tout cas ce que la direction a annoncé cette semaine aux syndicats.

Fabrice Guyon est le délégué syndical CGT à la centrale de Chinon. Il n'est pas vraiment surpris, mais pour lui la pilule est quand même difficile à avaler.

"Il y a d'autre solutions qui auraient pu être adaptées, des investissements qui ont été faits comme le nouveau nucléaire en Grande Bretagne qui prend beaucoup d'argent à EDF et c'est le pereonnsl qui paye cette facture là. On a déjà des personnes en surcharge de traval, ça va amplifier la surcharge de travail des personnes qui restent" - Fabrice Guyon

Les syndicats de la centrale de Chinon ne savent pas encore quels services vont être impactés par ces suppressions. Ils savent simplement qu'il s'agira de départs à la retraite non remplacés, et que ces suppressions de postes devront avoir eu lieu avant la fin de l'année.