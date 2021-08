Une trentaine de salariés de Tioxide à Calais gagnent aux prud'hommes

Près de 5 ans après leur licenciement pour motif économique, une trentaine d'ex-salariés de l'usine de chimie Tioxide à Calais vont être indemnisés à des sommes comprises entre 3.000 et 13.000€ selon les dossiers. Le juge départiteur des prud'hommes de Calais a conclu que les licenciements étaient "dépourvus de cause réelle et sérieuse", en raison d'un "manquement à la recherche active et sérieuse de reclassement interne" par l'employeur. Les représentants du personnel ont été déboutés de leur demande.

Production de dioxyde de titane

Le chimiste américain Huntsman avait fermé la section broyage et finition de dioxyde de titane en 2017 quand l'usine employait une centaine de personnes. Le site Calaisien qui est en cours de démantèlement a employé jusqu'à 650 salariés.

Le conseil régional demande aussi le remboursement des aides

Lors de la fermeture du site de Calais, le conseil régional des Hauts-de-France avait demandé le remboursement de 12 millions d'euros de subventions. Le dossier est dans les mains du tribunal administratif de Lille.