La manufacture de l'Allan, troisième maroquinerie Hermès dans le Pays de Montbéliard

Par Christophe Beck, France Bleu Belfort-Montbéliard

Après Seloncourt et Héricourt, la manufacture de l'Allan vient compléter le pôle artisanal franc-comtois d'Hermès. Un bâtiment de bois et de verre, posé discrètement sur la colline d'Allenjoie qui emploi déjà 112 artisans. A terme, ils seront 280 ici. Et plus de 780 dans le Pays de Montbéliard.