Une usine d'Electro-méthanol pour décarboner les carburants ouvrira à Roussillon en 2028

Elyse Energy continue de s'étendre avec une nouvelle usine en Isère qui doit ouvrir ses portes en 2028. Est ce que vous pouvez nous préciser un peu de quoi il va s'agir?

ⓘ Publicité

Benoit Decourt : Effectivement, on a annoncé une nouvelle usine qui s'appelle EM Rhône pour électro méthanol Rhône. Donc c'est bien une usine qui vise à produire de l électro méthanol. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas familiers avec l'électro méthanol , c'est du méthanol, c'est à dire une commodité qui est utilisée aujourd'hui dans la chimie comme un intermédiaire pour des usages qu'on ne soupçonne pas toujours, mais qu'on retrouve dans les produits du quotidien, dans les silicones, dans les peintures, dans le textile qui est aujourd'hui une molécule qu'on importe, produite à partir de gaz naturel dans des pays producteurs de gaz. Et l'idée autour de ce projet, c'est de venir produire cette molécule ici en France, en Isère, et de la produire sur place non pas à partir d'énergies fossiles, mais à partir d'électricité bas carbone, nucléaires ou renouvelables. Avec cette électricité et de l'eau, on produit de l'hydrogène. On combine ensuite hydrogène avec du carbone qu'on va capter dans les procédés industriels, et avec du carbone et de l'hydrogène, on vient synthétiser de l'électro méthanol. Donc c'est bien une substitution d'une molécule qui est aujourd'hui carbonée,, qui est apportée par une molécule qu'on va produire localement au plus près des consommateurs.

Et alors, à quoi va servir au final ce méthanol? Dans quel type d'industrie?

Alors aujourd'hui, on a deux marchés pour cet électro-méthanol. D'abord les marchés traditionnels, donc la chimie. Il faut savoir que la France importe autour de 600 000 tonnes par an de méthanol à ces pays producteurs de gaz. L'idée est de venir remplacer une partie de ces importations par notre électro méthanol. Et puis on a un deuxième marché qui, lui, émerge tout juste, qui consiste à utiliser le méthanol comme carburant dans le secteur maritime. Donc là, l'idée, c'est de remplacer les carburants conventionnels du maritime, principalement le fioul lourd, par électro méthanol, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière sensible. Et on est sur des réductions entre 70 et 90 % en cycle de vie. Et puis également de limiter les pollution atmosphérique dont on connaît les impacts pour eux, pour les riverains.

Cette usine, va aussi créer pas mal d'emplois on imagine?

Oui alors effectivement on va avoir plusieurs milliers d'emplois qui vont être créés dans la phase de construction qui va démarrer à partir de 2025. Ce sont à minima 80 emplois pérennes qui vont être créés dans le cadre de cette de cette ouverture.

Quel est le cout total de ce projet?

On est sur un investissement de 700 millions d'euros au total. L'essentiel de cet investissement aura lieu à partir de 2025, en parallèle de la phase de construction avec le génie civil, la commande des équipements finaux. Mais une partie de ces coûts ont déjà été engagés au moment des études de faisabilité pour la mener. Et maintenant, avec les différentes phases dans lesquelles on est, on est engagé et on a la chance de pouvoir en financer une partie, évidemment sur fonds propres, mais également d'avoir un projet qui a été sélectionné par le Fonds européen pour l innovation, qui est un des principal levier du pacte pour l'industrie verte qui a été annoncé par la Commission européenne et qui va faciliter le développement et le financement de ces essais de ce projet.