Une usine d'hydrogène va s'installer sur l'ancien site Ford à Blanquefort près de Bordeaux

Une centaine d'emplois devraient être créés dès l'ouverture de la nouvelle usine en 2023. Bordeaux Métropole annonce ce jeudi l'implantation d'hydrogène de France sur le site de Ford à Blanquefort. Un appel à manifestation d’intérêt avait été lancé il y a un an. C'est une usine de fabrication de piles à hydrogène qui va donc voir le jour. Elle occupera trois des treize hectares du terrain des circuits rétrocédé par Ford à la métropole.

Le projet était triple explique Bordeaux Métropole dans un communiqué : "initier très rapidement une nouvelle dynamique à la zone industrielle de Blanquefort en écho à la fermeture du site de Ford et la suppression de 849 emplois ; faire connaitre aux acteurs économiques locaux ou non le potentiel du terrain des circuits, dans un contexte de raréfaction du foncier pour permettre à la Métropole de projeter au mieux les possibilités de développement ; détecter et faire émerger des projets d’entreprises à impact positif pour le territoire avec l’objectif de création nette d’emplois".

Le projet va maintenant faire l'objet d'un travail technique entre les différents partenaires avant le lancement opérationnel. "L’hydrogène est un nouveau vecteur énergétique en plein développement et à fort potentiel d’innovation, précise Bordeaux Métropole, une filière industrielle bas carbone, un vecteur aux potentiels énormes pour la transformation des systèmes de production et de transport de l’énergie".