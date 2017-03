Une usine de chips va s'installer à Saint-Christol

Crousti'Sud fabriquant de chips de légumes bio va déménager son usine à Saint-Christol (Hérault) en 2018. Une réunion publique a lieu ce jeudi soir dans la commune pour présenter les avancées du projet. 25 emplois seront créés.

Crousti'sud a été créé en 2008 à Paugres (Ardèche). L' entreprise fabrique des chips de légumes (carrotte, betterave, patate douce...) qu’elle commercialise en France dans les magasins bio, les épiceries fines, chez les cavistes et à l'étranger (Espagne, Italie, Belgique, Suisse, Danemark, Pays-Bas, Portugal…)

Le patron de Crousti'sud dirige aussi la société Femag qui fabrique des machines pour l'agro alimentaire à Lavérune (Hérault).

Il veut regrouper les deux usines sur un même site . Il a choisi Saint-Christol au nord de Lunel pour construire un bâtiment de 2000 m2 ( avec possiblité d'extension) . Les travaux vont débuter dans quelques mois, pour une ouverture prévue à l'été 2018.

La production devrait passer de 70 a 1000 tonnes de chips par an. Le marché est très porteur constate Jérôme Feral le patron de Crousti'sud.

Le marché du bio a fait une croissance de 20 % en 2016, nos chips de légumes sont naturelles et plaisent beaucoup aux consommateurs. C'est un produit festif pour l'apéritif mais on en vend aussi dans les restaurants et les hôtels en France et à l'étranger (Jérôme Feral)