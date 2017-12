Gouzeaucourt, France

Dans des cages vitrées de grosses mouches, les Hermetia illucen aussi appelées soldats noirs se reproduisent pour faire des oeufs. Des mouches qui ne vivent que 5 jours mais qui pondent 1000 oeufs chacune.

le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Ils sont ensuite transférés dans des bacs dans une salle chauffée à environ 30° et où ils se transforment en larve après avoir mangé ce qu'on appelle des coproduits agricoles, restes de pommes de terre, etc récupérés chez les agriculteurs ou dans les industries agroalimentaires du secteur et qui seront ensuite transformés en compost.

Larves, farine et compost © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

4 tonnes de larves transformées par jour

Après 10 jours de croissance, les larves passent dans une machine qui extraient leur protéine et leur lipide, pour faire de l'huile pour l'alimentation des porcs, mais surtout de la farine très protéinée qui sera ensuite vendue à des préparateurs qui la mélangeront avec d'autres éléments pour nourrir les poissons d'élevage comme les truites ou les saumons. Tous les jours 4 tonnes de larves sont transformées.

Une alternative très intéressante pour les éleveurs, car aujourd'hui, les bêtes se nourrissent à 70% de farines végétales et 30% de farine de poissons, mais avec la diminution des stocks de poisson, il fallait trouver une autre source de nourriture.

Bastien Oggeri, co-fondateur d'Innovafeed Copier

Les jeunes gérants d'Innovafeed ont donc misé sur des protéines d'insectes, rentables grâce à leur croissance rapide. Des protéines qui sont en train de se développer pour faire face à l'accroissement démographique et à l'explosion des demandes de protéines qui ne pourront pas être comblées seulement par les élevages de viande.

Le marché est donc porteur, et d'ailleurs Innovafeed a déjà un projet d'extension pour mi 2018 qui permettra de tripler la production et de doubler les effectifs, pour atteindre les 20 salariés.