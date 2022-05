Une usine de masques Covid se lance dans la production de vélos électriques

La fin du port du masque obligatoire dans les transports en commun fait s'effondrer tout un marché. Au début de la pandémie, ils étaient nombreux à lancer des chaînes de production de masques 100% français, partout sur le territoire. Mais avec l'évolution de la situation sanitaire en France, certains se sont préparés à tourner la page et à développer une autre activité. A Vélizy, l'usine du Masque Français lance une autre marque : Weal.fr, qui va fabriquer des vélos électriques connectés.

La production de masques va continuer, notamment pour le milieu médical, mais les machines tourneront au ralenti. Dans une autre partie du bâtiment sera installé l'atelier des vélos, comme l'explique Emmanuel Nizard, le directeur général : "On va avoir dans notre usine une partie dédiée à l'assemblage et à la fabrication de pièces de vélos, et une autre partie dans laquelle, selon les besoins, on lancera les machines de masques en fonction des commandes."

La production de masques va continuer, notamment pour le milieu médical, mais au ralenti. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Si le Masque Français a démarré son activité en avril 2020, en pleine première vague de Covid, la production de masques a suivi l'évolution des mesures sanitaires. "Le but n'est pas d'arrêter la production de masques, même si on sait qu'on va en produire beaucoup moins qu'avant", indique Thomas Le Tiec, le directeur industriel. "Le vrai coup dur, c'était l'arrêt du port du masque obligatoire, donc maintenant c'est juste une deuxième phase de la décroissance sur le masque". C'est pourquoi l'idée de développer une autre activité en parallèle des masques a émergé dès la fin d'année 2020, lorsque les vaccins sont arrivés en France.

Mais pour apprendre à fabriquer des vélos, les employés vont devoir se former. "On a la chance d'avoir à côté de nos locaux, dans le 78, une école qui s'appelle l'INCM qui fait des formations de montage de cycles et de vélos, développe Thomas Le Tiec. On a fait un partenariat avec eux pour qu'ils puissent former nos opérateurs, afin de réussir la transition entre la partie masque et la partie vélo."

Et les nouvelles missions à assimiler sont nombreuses : "Ils vont apprendre à monter toutes les pièces sur le cadre de vélo, et donc à vérifier la qualité du cadre et des pièces détachées, et s'assurer que le vélo est conforme en réalisant une panoplie de tests pour le mettre à disposition des clients. Ils devront également être capables de le réparer et de faire du SAV si jamais on avait des retours clients, ce qu'on essaye bien sûr d'éviter !", ajoute-t-il en souriant.

Pour apprendre à fabriquer des vélos électriques, les employés vont devoir se former. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

En 2021, 660 000 vélos électriques ont été vendus en France contre 500 000 en 2020.