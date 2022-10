Nouvelle Éco en Isère : une usine de mécanique déménage et cherche à recruter à Saint-Jean-de-Moirans

L'entreprise de mécanique de haute précision MGF Grimaldi, créée en 1978, se développe. L'usine produit des pièces mécaniques qu'on retrouve dans des machines utilisées en médecine ou dans des outils de l'aéronautique. Actuellement, elle emploie 75 salariés et sa croissance est au beau fixe, ce qui fait qu'elle s'installe à Saint-Jean-de-Moirans dans de nouveaux locaux. Raphaël Guy, directeur des opérations, était l'invité de la Nouvelle Éco en Isère ce jeudi 13 octobre.

France Bleu Isère : MGF Grimaldi déménage donc à Saint-Jean-de-Moirans. Qu'est-ce qui justifie ce déménagement ?

Raphaël Guy : On a eu ce besoin de grandir puisque nos précédents locaux qui étaient déjà dans la zone CentrAlpes ne nous permettaient plus de pouvoir grandir, de continuer à investir, de continuer à se développer. Et on avait des demandes de clients qui nous poussaient à le faire.

Vous êtes spécialisés dans l'usinage et l'assemblage de pièces mécaniques pour des équipements médicaux ou encore dans le secteur de la défense et du spatial ?

C'est ça, on a beaucoup de demandes. Sur la défense, malheureusement, on en entend beaucoup parler en ce moment. Mais effectivement, ça demande aux industriels de devoir s'adapter et de monter en production sur ces pièces là. Mais il y a aussi le spatial, qui est un domaine qui est amené à pas mal évoluer les prochaines années.

Et cette expansion à Saint-Jean-de-Moirans s'est accompagnée de davantage de recrutements. Vous aviez besoin de personnes, vous avez peut-être toujours besoin de personnes aujourd'hui ?

On espère faire 10 % de croissance par an, donc on recrute continuellement et actuellement on a un poste de technicien sur du fraisage et un poste de technicien en métrologie. Mais on sait qu'on a des investissements en 2023 qui vont nous permettre d'avoir de nouveaux postes qui vont s'ouvrir progressivement.

Est-ce que, comme beaucoup d'autres entreprises du secteur industriel, vous avez du mal aussi à recruter ?

Alors oui, c'est aujourd'hui notre principal souci. On a un projet actuellement, par exemple "Pacte Région pour l'emploi" avec la région Auvergne Rhône-Alpes et la Maison de l'emploi du pays Voironnais, on a monté ce dispositif dédié aux demandeurs d'emploi dans le cadre de reconversions, ils viennent faire des stages en entreprise. Les personnes qui sont sélectionnées sur ce dispositif auront un CDI à la clé. C'est un dispositif qui démarrera début novembre. On est dans la phase de finalisation du recrutement des personnes pour ce dispositif.

Un frein à l'embauche, est ce que c'est peut-être l'image qu'a l'industrie ou la mécanique aujourd'hui ?

Notre philosophie et notre challenge sur les prochaines années va être de refaire découvrir notre métier de la mécanique qui a souvent une image plutôt sale et plutôt difficile. C'est mettre en avant ces métiers qui sont rémunérateurs avec énormément de projets porteurs. Je peux vous en citer quelques-uns sur lesquels on travaille : Ariane 6 dans le spatial et on espère que notre nouveau bâtiment va nous permettre de faire rayonner un petit peu l'image de la mécanique.