Argelès-sur-Mer, France

Qui a dit qu'il n'y avait pas d'industrie dans les Pyrénées-Orientales ? A Argelès, l'entreprise Trainbus, déjà leader européen du transport de passagers en trains routiers et touristiques (1 million et demi de passagers par an rien qu'à Argelès) veut désormais fabriquer et vendre ses petits trains.

Une usine de 20 000 mètres carrés est en projet dans la future zone d'activités d'Argelès, sur le camp del Caball, une zone de 25 hectares. "120 emplois sont prévus" annonce fièrement Benjamin Elallouf, le directeur de Trainbus. "Les locomotives produites à Argelès seront toutes électriques. _Ce site sera le premier du genre à travers le monde_. Même si nos clients sont loin et que la région n'est pas franchement bien desservie, nous tenons vraiment à installer l'usine à Argelès, le berceau de Trainbus"poursuit le petit-fils du fondateur de l'entreprise.

Ouverture prévue en 2021

Aujourd'hui si Trainbus commercialise des petits trains dans le monde entier pour le transport de touristes, les locomotives diesel sont fabriquées en Italie.

La mairie d'Argelès et la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris soutiennent le projet. Pour permettre l'implantation de l'usine, la mairie va modifier le plan local d'urbanisme dans les premiers mois de l'année prochaine. Les dirigeants de Trainbus espèrent une ouverture dès 2021 et atteindre le plein régime en 2024.

Trainbus a vu le jour en 1986 à Argelès. 120 personnes y travaillent dont la moitié avec des contrats saisonniers.