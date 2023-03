Une vague artificielle et un bar de plage pour les gagas du surf à Andrézieux-Bouthéon

Take Off Beach

Une nouvelle vague artificielle au Take Off Beach d'Andrézieux-Bouthéon

France bleu Saint-Étienne Loire : on a davantage l'habitude dans la Loire d'avoir un ballon dans les pieds qu'une planche de surf. Est-ce que vous pensez pouvoir séduire une clientèle sur le long terme ?

Alexandre Morlevat : C'est vrai, mais on ne fait pas que du surf. On s'adresse à tous les passionnés de glisse ! On va aussi pouvoir faire du bodyboard (une planche où on va être couché ou à genoux) mais aussi des jeux de glisse, du toboggan ou des bouées donc c'est vraiment accessible à toutes et tous à partir de cinq ans.

Comment est-ce qu'elle fonctionne, concrètement, votre vague artificielle ? Est-ce que ça consomme beaucoup d'eau ?

Alors ça ne consomme pas d'eau puisque une fois que le bassin est rempli, avec les pompes qui sont immergées à l'intérieur, c'est un circuit fermé. Donc on a l'eau qui glisse sur le tapis, qui repart sous la structure et qui retombe dans le bassin au fur et à mesure.

Est-ce que l'explosion des prix de l'énergie peut aussi vous concerner, notamment pour chauffer cette eau ?

Ça a été une inquiétude au tout début. Mais en fait ce sont les pompes qui, en mettant en mouvement l'eau et en créant la surface de glisse, va chauffer l'eau. Donc on n'a pas de système de chauffage de l'eau en elle même.

La vague artificielle est accessible dès 5 ans, en bouée ou en bodyboard - Take Off Beach

Il y a aussi une plage artificielle, avec un bar à cocktail. À quoi est-ce que ça ressemble ?

Ce qu'on a voulu créer, c'est vraiment un lieu de vacances. Donc on est sur un bar avec une ambiance lounge, des petites pergolas, des paillotes, des choses comme ça où on vient aussi bien boire un cocktail que manger une glace ou une petite planche de tapas entre amis sans forcément faire de la glisse.