Une vague d'annulations pour les gîtes de Sarthe

Le troisème confinement est un coup de massue pour les loueurs de gites. En Sarthe, alors que 80% des gites de France étaient réservés pour le week-end et les vacances de Pâques, 80% sont désormais disponibles.

C'est une nouvelle période difficile qui s'ouvre pour les loueurs de gites. Avec l'annonce d'un troisième confinement, ils ont enregistré une vague d'annulations.

Entre ceux qui ne peuvent plus partir et ceux qui voient leurs vacances décalées, c'est en quelque sorte une double peine explique Virginie Hardonnière, responsable des Gites de France qui rassemble 250 gites en Sarthe. "Les taux de remplissage de nos gites étaient vraiment bons et en quelques jours tout s'est effondré. C'est très dur à subir".

Les clients ne veulent plus de reports mais des remboursements

C'est même une inversion complète. La centrale de réservations est passé de 80% de gites occupés à 80% de gites disponibles. Virginie Hardonnière note aussi une plus grande prudence des clients : 'C'est flagrant. Au premier confinement, les gens acceptaient des reports ou des avoirs, maintenant ils demandent systématiquement un remboursement car ils n'arrivent plus à se projeter".

La responsable des gites de Sarthe s'attendait pourtant a un début de saison "un peu bancal", les restaurants, les bars, les lieux culturels, les zoos étant fermés. Mais contre tout attente, les chiffres étaient encourageants. C'est donc d'autant plus frustrant de voir cet élan "stoppé brutalement par cette annonce tardive".

La clientèle étrangère totalement absente

Virginie Hardonnière veut néanmoins positiver et croire à une saison estivale correcte avec le retour des touristes français. En revanche, difficile de se projeter sur les chiffres de la clientèle étrangère, "il faudra attendre le passeport sanitaire". A ce jour, il n'y a aucune réservation d'étrangers pour cet été.