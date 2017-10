Une vague de surf au pied des tours de Sevran en 2023

Bientôt une plage de surf au pied des tours de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Le projet "terre d'eaux" a été récompensé lors du concours d'urbanisme "Inventons la métropole du Grand Paris". Il prévoit de créer, au sein d'un nouveau quartier, une base nautique et une vague de surf en plein air.

On pourra bientôt s'entrainer au surf en plein air, en Seine-Saint-Denis. Linkcity et Crescendo, les deux promoteurs, font partie des 51 lauréats du concours "Inventons la métropole" du Grand Paris, qui rendu ses résultats mercredi, pour le projet de nouveau quartier "Terre d'eaux" sur les terrains Montceleux, près de la cité du même nom, à Sevran.

Ce projet prévoit de créer 800 logements, des commerces, une zone de maraîchage mais aussi et surtout trois bassins dont un étang, un plan de baignade et un "miroir" et sa vague de surf, en plein air. Le site, créé en partenariat avec la fédération française de surf, devrait candidater en tant que site d'entrainement pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

"Mai 68 voyait sous les pavés la plage, nous on voit la mer dans les cités" Stéphane Gatignon, maire de Sevran Copier

Le concours "Inventons la métropole" a récompensé et validé 51 projets dans toute l’île de France : des aménagements de friches industrielles, d'usines à l'abandon ou de terrains vacants. Tous ces projets vont permettre de construire 14 000 nouveaux logements pour 27 000 habitants ainsi que 900 000 m² de batiments pour des activités économiques.