Une vendange généreuse pour l'Alsace en 2016

Après trois années de faible récolte, les vins d'Alsace font le plein. Avec 1 million 176 400 hectolitres vendangés en 2016, c'est une hausse de 20% par rapport à l'année dernière. "Un millésime d'excellente qualité et de volume satisfaisant" pour le Conseil interprofessionnel des Vins d'Alsace.

Pour le Conseil Interprofessionnel des Vins d'Alsace (CIAV) c'est "un millésime d'excellente qualité et de volume satisfaisant". 1 million 176 400 hectolitres vendangés en 2016, c'est 20% de plus que l'année dernière. La particularité de cette année, la période de vendanges a été étalée sur tout l’automne. Elle a duré trois mois, voire plus pour certaines exploitations, avec la recherche d'une maturité optimum des raisins.

Les Sylvaner et Pinots Blancs sont légers et fruités, les muscats particulièrement croquants, les Rieslings et Gewurztraminer bien typés, les Pinots Noirs et Gris faisant partie des belles réussites de ce millésime. Conseil Interprofessionnel des Vins d'Alsace

Une récolte 2016 qui arrive à point nommé, après trois années de vaches maigres.