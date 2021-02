Une vente aux enchères à Saint-Etienne pour retrouver les objets du mythique restaurant La Poularde

Le chef étoilé Gilles Eteocle et son épouse Monique ont dit adieu aux fourneaux de La Poularde en 2012 et suivront la vente aux enchères des 250 derniers souvenirs du restaurant depuis la Corse où ils vivent leur nouvelle vie.

Avis aux cordons bleus et aux cuisiniers aguerris ou novices ! Les derniers souvenirs du mythique restaurant la Poularde de Montrond-les-Bains (Loire) sont à vendre. Une vente aux enchères est organisée ce mercredi 24 février à l’Hôtel des ventes du Marais à Saint-Étienne. De la vaisselle, de l'argenterie... en tout 250 lots de cette véritable institution de la gastronomie dans la Loire, primée de deux étoiles au Guide Michelin pendant 33 ans, tenue d'abord par le chef Randoing puis par sa fille Monique et le chef Gilles Etéocle jusqu'en 2012.

Avec la crise sanitaire, seule une vingtaine de personnes pourra assister physiquement à cette vente aux enchères mais elle sera également en ligne. Une vente aux enchères que le couple Etéocle suivra depuis la Corse où ils vivent leur nouvelle vie depuis que le chef a raccroché ses casseroles en 2012, Gilles Etéocle ravi de donner une seconde vie à ce qu'a été la Poularde.

Et pour Monique Eteocle, la Poularde, c'est toute sa vie : d'abord avec son papa qui avait décroché la première étoile Michelin puis son mari... qui ava repris la suite pendanr 30 ans...alors forcément cette vente aux enchères, ça lui remue les tripes

Des anciens clients... ont d'ores et déjà fait savoir au couple Eteocle... qu'ils viendront... ou qu'ils suivront en ligne cette vente aux enchères... mais aussi des amis... comme Eric Beaumard... sommelier pendant plus de 10 ans à la Poularde... et même s'il n'y a pas de bouteilles de vin en vente ce mercredi... il sera bien sur son ordinateur à 14 heures pile...et pourrait peut-être jeter son dévolu sur un lot ou deux...

Gilles Eteocle a promis qu'une partie des gains sera versée aux aides sociales du Lion's Club du Forez dont il est membre fondateur.