Une vente historique pour les jeunes taureaux de race Limousine au Pôle de Lanaud

Le Pôle de Lanaud se félicite d'une vente exceptionnelle pour la troisième série de vente aux enchères de la race Limousine ce mercredi et ce jeudi. Tous les veaux des catégories Espoirs et Reproducteurs Jeunes ont été vendus. Une première fois dans histoire de la race et de la Station de Lanaud.