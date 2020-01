Une vingtaine d'enseignants rassemblés devant leur lycée à Laval contre la réforme des retraites

C'était la sixième grande journée de manifestation en France contre la réforme des retraites. Près de 600 personnes ont de nouveau défilé dans les rues de Laval ce jeudi après-midi, près de 250.000 à Paris selon la CGT. La détermination "est toujours aussi grande" affirme le secrétaire général du syndicat, Philippe Martinez.

Parmi les plus déterminés, les enseignants. Une vingtaine d'entre eux s'est rassemblée ce jeudi midi devant le lycée Douanier Rousseau à Laval, juste avant la manifestation Lavalloise.

Réforme des retraites, 0/20, copie à revoir. On demande au gouvernement de réfléchir à d'autres solutions plus juste" - Angélique, professeure d'espagnol.

on ne sait pas jusqu'où on ira mais on est prêts à aller très loin - Laurent, professeur de SVT